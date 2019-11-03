"Чёрная пятница" и 11.11: как не стать жертвой на интернет-распродажах

29 ноября — день больших скидок во всех российских магазинах. Велика вероятность, что ретейлеры будут подтасовывать цены ради извлечения большей выгоды. Лайф разобрался, как извлечь максимально много выгоды в "чёрную пятницу".

Осень — время массовых скидок. Ежегодно ретейлеры синхронно устраивают масштабные распродажи всех видов товаров — от подарочных сувениров до электроники. Массовое снижение цен — отличный способ заработать с помощью подтасовок. Скидок слишком много, в них легко запутаться. Поэтому в дни больших распродаж стоит быть особенно внимательными.

Будьте бдительны, покупая старые устройства

Одна из закономерностей, обнаруженных нами: продавцы смартфонов и прочей электроники подтасовывают цены преимущественно на товары, вышедшие более полугода назад.

К примеру, iPhone 11, вышедший полтора месяца назад, не подешевеет. А прошлогодний iPhone XR или Redmi Note 7, вышедший в начале этого года, будут продаваться по более выгодным для покупателей ценам.

Впрочем, это может быть иллюзией.

Ретейлер может выбрать один из двух ходов:

актуальная цена именуется скидочной, а над ней устанавливается та, что была на старте продаж;

цена действительно снижается, но начальной ценой указывается рекомендованная на старте продаж, а не стоявшая до скидок. Так продавец увеличивает процент скидки, и товар сильнее привлекает клиентов.

То есть ретейлер не врёт: цена действительно снизилась. Но не на период распродаж, а за всё время на витрине.

Покупаете онлайн? Узнайте рекомендованную стоимость устройства на старте продаж. В поисковике после названия девайса допишите: "Рекомендованная стоимость". Если начальная цена на странице магазина и рекомендованная на старте продаж совпадают, скорее всего, ретейлер просто поднял процент скидки.

Мониторьте и сравнивайте цены

В прошлом году мы заметили: на AliExpress Tmall смартфон LG G7 ThinQ стоил 43 990 рублей. Параллельно в МТС без скидки он продавался за 42 990 рублей.

Изучайте цены на товар у разных продавцов. Смотрите на стоимость, а не на процент скидки. При более низком значении в другом магазине его можно купить гораздо выгоднее, чем там, где указана большая скидка.

В идеале стоит подготовиться к распродажам заранее. Зафиксируйте цены за две недели до их старта, а потом сравните цены во время распродаж.

Есть и другие способы мониторинга цен.

Отслеживайте их изменение на других сайтах в кеше поисковика. Для этого вбейте интересный вам товар и магазин, затем щёлкните на треугольник справа от адресной строки ресурса и в дополнительном меню выберите "изменение цены".

Откроется страница до последних изменений, и будет указана дата редактирования веб-страницы. Проследить изменение цен таким образом можно не на всех сайтах — на некоторых цена не сохраняется в кеше.

Установите расширение для отслеживания динамики цен. Больше всего таких программ для AliExpress, самая известная из них — AliTools.

Активировав приложение, вы увидите виджет слева внизу экрана. Нажав на иконку цены, увидите динамику изменения стоимости товара и поймёте, выгодно ли его брать в день скидок или нет.

Также следите за изменением цены при оформлении покупки. Бывает, что на сайте указывается одна стоимость, а при оплате — другая. Так продавцы играют на бдительности покупателя. Если заметили подобное изменение, обратитесь с жалобой в центр интернет-технологий РОЦИТ.

Опасайтесь поддельных интернет-магазинов

Внешне они могут быть копией надёжного интернет-магазина. Кроме того, они обитают на открытых площадках вроде "Авито".

Имитируя авторитетный бренд, они обманывают посетителей. После оформления заказа в таком магазине товар может попросту не приехать. Или приехать, но вместо условного смартфона в коробке окажется кусок мыла.

Почему мошенники активизируются в дни массовых распродаж? Они заманивают клиентов большими скидками. В обычные дни они выделяются и могут вызвать подозрения, а во время распродаж сливаются с остальными.

Вернуть отправленные мошенникам деньги будет нереально. Лучше защитить себя. Смотрите адрес страницы. Как правило, у мошенников он более длинный и сложный.

Не потратьте все деньги

Помимо выбора наиболее выгодных предложений важно не сорваться и не потратить лишнего. Стандартная история: человек покупает больше, чем ему нужно, потому что ему кажется, что он расстаётся с деньгами ради большей выгоды. На деле же он берёт совершенно ненужные товары.

Составьте список необходимых товаров и не выходите за его пределы, чтобы не увлечься и не потратить деньги на лишние товары.

Определите сумму, которую вы готовы потратить в день акции, и не выходите за рамки.

Как сэкономить ещё больше?

Есть два способа увеличить скидку: