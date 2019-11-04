Больше никаких Xiaomi. Вьетнам завалит Россию смартфонами Vsmart и авто VinFast

Лайф посетил заводы Vingroup — той самой корпорации, создатель которой начинал с лапши быстрого приготовления на Украине, а теперь аки "вьетнамский Стив Джобс" продаёт смартфоны уровня Samsung, вот-вот выкатит автомобили на базе BMW, а в будущем завалит нас смарт-техникой и умными домами. Рассказываем, почему это похоже на правду.

Во время запуска Vsmart в России вьетнамцы много говорили о планах. О том, что смартфоны — это только начало. Впереди — телевизоры, автомобили и даже умные дома. Слышать это было странно. Потому что иначе появление бренда из ниоткуда, который бросает перчатку лидерам сразу нескольких отраслей, восприниматься не может. Как минимум из-за того, что жива память о компании LeEco. Эти китайцы с помпой ворвались на российский рынок, раздули невероятный мыльный пузырь, который через год лопнул. К тому же основатель фирмы Vingroup Фам Нят Выонг — личность довольно загадочная. На публике он появляется редко. Ещё реже общается с прессой. Известно только то, что первые деньги он заработал на Украине, продавая аналог доширака — "Мивину". Предчувствуя эти ненужные сравнения и скепсис, Vingroup решила доказать, что за ширмой их претенциозного пиара не пусто.

Главная проблема — нет бренда. Главная достоинство — всё своё

С брендом из ниоткуда мы, конечно, перегнули. Vingroup существует не первый год и даже не первое десятилетие. Подробнее о становлении этого лапшичного монстра и о том, как он опутал многие отрасли вьетнамской экономики, мы подробно рассказывали в отдельном материале.

Но это не отменяет того, что у обывателей вьетнамское производство ассоциируется с чем угодно, только не со сложной электроникой и уж точно не с автомобилями премиум-класса. Для большинства Вьетнам — это бальзам от всех болезней "Звёздочка", суп фо бо и качественный кофе. Однако скоро ситуация может измениться.

Для многих станет откровением, что многие производители смартфонов не имеют своих заводов. Они пользуются услугами сторонних фабрик, где рабочие штампуют технику, скорее всего, даже не задумываясь о том, какому бренду принадлежат заготовки. Без души. Та же Xiaomi безмерно крута, но её смартфоны собираются на китайских заводах Inventec, Wintech и Foxconn. Да-да, последний — тот самый, что выпускает iPhone. А также OnePlus, Nokia, Huawei и Honor. Первые две компании собирают электронику HP, Toshiba, Acer, Fujitsu и даже Samsung.

Хотя Samsung, конечно, отдаёт китайцам не все модели. А только ориентированные на КНР. А ещё компании Samsung помогают вьетнамцы. Они давно делают для корейцев международные версии бюджетников. Так что опыта в сборке электроники у них хватает.

Топовые же модели Samsung делает на собственных фабриках. Так лучше. Во-первых, проще контролировать проектирование и качество. Во-вторых, ценную информацию легче уберечь от глаз конкурентов. Такого же принципа придерживается и Vsmart.

Кремниевая долина по-вьетнамски

Пока вьетнамская корпорация владеет только одним заводом по производству смартфонов. Его фундамент в парке высоких технологий Hoa Lac недалеко от Ханоя, столицы Вьетнама, был заложен в августе 2018 года. А уже в декабре того же года комплекс площадью около 45 тыс. кв. м начал работу. Hoa Lac, к слову, является местным аналогом Кремниевой долины. Кроме Vsmart, исследованиями и разработками в парке занимается ряд других местных технологических компаний в сферах телекома, банкинга и не только.

Территория завода делится между складами сырья и готовой продукции, офисной зоной, лабораториями и производственными линиями. Последних много: 13 полностью автоматизированных линий занимаются пайкой микросхем и их монтажом, ещё 13 линий заняты калибровкой чипов, 26 линий отведены непосредственно под размещение компонентов в корпусе, экранами занимается 12 отдельных линий, последние 12 линий упаковывают устройства. Все линии частично автоматизированы. Какие-то — больше, другие — меньше. Например, пайкой микросхем 3D-принтеры занимаются практически без участия людей.

Страшно увлекательные лаборатории

Лабораторий на заводе Vsmart тоже несколько. Только тех, что занимаются тестированием готовых устройств, пять. В одной проводятся температурные стресс-тесты. Смартфоны охлаждают и нагревают, чтобы выяснить пиковые значения, при которых, например, аккумулятор начинают кричать что-то на арабском, а потом взрываться.

В другой проверяется надёжность конструкции. Смартфоны бросают с разной высоты, определяют предел упругости каркаса, подвергают сильным вибрациям, проверяют выносливость клавиш, а также устойчивость к пыли. Даже упаковка в этой комнате проходит ряд тестов.

В третьем помещении проверяются антенны и модули связи. В следующей — динамики и микрофоны. В каждом случае экшена нет, но впечатляет антураж. Тесты проводятся в эдаких сейфах с манекеном человека и шипами из поролона. Находиться там крайне неуютно. В последней лаборатории смотрят на производительность готового смартфона.

Но последняя она только в парке Hoa Lac. Ещё одна исследовательская зона находится в офисе Vsmart в Ханое, а не в пригороде. В ней калибруются камеры смартфонов.

Вообще, судя по всему, вьетнамцы помешаны на качестве. Vsmart проверяет не только продукты на выходе, но ещё и сырьё на этапе ввоза, а также сами комплектующие во время сборки.

Рабочие не выбрасываются из окон от переработок

К тому же сама фабрика соответствует почти всем актуальным международным стандартам менеджмента и производства. "Почти", как мы поняли, из-за бюрократии. Из-за того, что производство было развёрнуто в кратчайшие сроки, Vsmart банально не успела получить все сертификаты, которые ей полагаются.

В 2018 году компания получили лицензии CE Certification и ISO 9001:2015. В сентябре 2019 года появился сертификат TL900 2009. Если коротко, то все эти разрешения уже позволяют Vsmart официально продавать смартфоны в Европе и США. Но до конца этого года вьетнамцы планируют получить ещё ISO 14001:2015 и ISO 45001:2015. Первый будет свидетельствовать об экологичности продуктов и их производства. Второй — обозначает соответствие международным нормам охраны труда и техники безопасности на производстве.

С последним, кстати, произошёл небольшой и забавный казус. Ввиду особенностей ПДД, которые западному человеку кажутся хаосом, трансфер до завода затянулся. Приехали мы на место чуть позже 15:00. Поэтому экскурсия проходила в ускоренном темпе. Поскольку уже в 17:00 работа останавливается.

Завтра Vsmart удивит ещё сильнее

В самом начале завод Vsmart обладал номинальной мощностью пять миллионов юнитов в год. На ноябрь же этот показатель приблизился к отметке 23 млн изделий в год. Дальше — больше.

В первом квартале 2020 года компания планирует запустить ещё один завод. Крупнее имеющегося примерно в два раза. Он обеспечит компанию большим процентом комплектующих собственного производства для смартфонов и другой электроники. В первую очередь смарт-телевизоров и кондиционеров. Первых ожидается около 2,4 миллиона штук в год, вторых — 800 тысяч штук в год.

Также Vsmart планирует наладить производство "Интернета вещей" (IoT) и другой мелкой бытовой электроники. Но здесь сроки пока не обозначены.

До поездки на заводы Vingroup компанию тянуло сравнивать с Xiaomi. Ведь это, на первый взгляд, всего лишь ещё один азиатский бренд, который сулит нам качественную электронику по доступным ценам. Что неплохо уже само по себе. Но визит во Вьетнам заставил нас изменить мнение.

При текущем состоянии и позиционировании Vsmart больше похожа не на Xiaomi, а на Samsung. Вьетнамская компания, подобно южнокорейским, стремится к максимальной локализации и независимости производства. Ожидается, что в ближайшем будущем Vsmart сформирует даже собственное подразделение Original Design Manufacturer (ODM), которое полностью избавит компанию от необходимости отдавать проектировку смартфонов сторонним специалистам.

Заразительная вера в успех

По ряду причин. Во-первых, Vsmart работает с прессой чрезвычайно открыто. Особенно с российской. Нам и ряду других отечественных изданий первым в мире позволили не просто гулять по цеху, но и всё там снимать. Хотя фотографировать на заводе запрещено даже персоналу. Компания максимально открыто показывает всё, что у неё есть, и чуть ли не кричит: "Мы честные!". К России, кстати, подход исключительный, поскольку, как говорят приближённые Фам Нят Выонга, для лапшичного короля наша страна — самым приоритетный рынок.

Во-вторых, компания стремится к максимальной независимости от поставщиков. А это полностью развязывает ей руки. Хотя, конечно, полная независимость — это иллюзия. Есть ряд ключевых поставщиков, от которых Vsmart вряд ли куда-то денется в ближайшие годы. Это Google, которая раздаёт Android и онлайн-сервисы, Qualcomm с её процессорами и модемами, а также Samsung, снабжающая вьетнамцев как минимум AMOLED-экранами. И здесь у фирмы Vsmart есть неисчерпаемое преимущество перед китайскими конкурентами — политическая нейтральность Вьетнама. Номинально для компании Vsmart открыты все рынки мира. Даже приход бренда в США — вопрос времени и амбиций. Также Vsmart едва ли кто-то будет прессовать так же, как сейчас прессуют Huawei.

А что с машинами?

Vingroup любезно свозила журналистов на заводы компании VinFast, которые расположены близ курортного города Халонг. Но снимать там и особо распространяться о нюансах производства не позволила. Впрочем, общей информацией поделилась.

На одном заводе VinFast выпускает скутеры. Скутеры — это главный транспорт во Вьетнаме. Например, на восемь миллионов населения Ханоя приходится примерно 700 тысяч автомобилей и около пяти миллионов байков. VinFast выпускает две модели: Klara и Klara S. К слову, никого из близких руководства компании Vingroup Кларой не зовут. Klara — потому что со шведского переводится как "светлый", "чистый" и "безупречный". С конвейера сходит до 38 мотороллеров в час.

На другом — непосредственно автомобили. И снова вьетнамцы удивляют своей расторопностью. От первого кирпича до начала работы завода прошёл примерно год. Говорят, это рекорд. Сам завод практически полностью автоматизирован. Из людей — только операторы да грузчики.

У руля компании стоит Джеймс Делука, бывший топ-менеджер компании General Motors, который проработал на американцев больше четверти века. Базой же двух автомобилей, которые сейчас выпускает VinFast (седан LUX A2.0 и кроссовер LUX SA2.0), стали BMW 5-й серии. Обе пока доступны только во Вьетнаме. На улицах Ханоя, кстати, VinFast встречаются, но редко. Что немудрено — до первых клиентов автомобили доехали только в сентябре.

Есть у компании планы по выходу на европейский рынок и Россию. Но точных сроков нет. Ориентировочно ждём VinFast у нас в первой половине 2020 года. Сейчас компания усердно работает над получением всех необходимых для экспорта лицензий.