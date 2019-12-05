Удалите это немедленно. 5 приложений, которые нельзя устанавливать на смартфон

Смартфон давно перестал быть просто средством связи. Сегодня он является многофункциональной системой, в которой можно и погоду посмотреть, и фото отредактировать, и даже фонарик найти. Всеми этими опциями Android-смартфоны обрастают благодаря приложениям, которые берутся, как правило, из магазинов Google Play или App Store. Казалось бы, официальный каталог программ — самый безопасный. Это наверняка так, но об абсолютной надёжности не может быть и речи. Даже в каталогах Apple и Google, где каждая публикация проходит проверку, специалисты по кибербезопасности часто вылавливают файлы с вирусами и критическими уязвимостями. Лайф рассказывает про самые опасные категории приложений.

Главней всего — погода в смартфоне

Сегодня приложения с метеосводками многими производителями смартфонов предустанавливаются на заводах. Многими, но не всеми. Поэтому пользователи всё ещё часто обращаются в поисках нужной опции к магазинам Google Play и App Store. И далеко не все останавливают выбор на самых рекомендованных приложениях. А зря.

В 2017 г. компания ESET обнаружила в магазине Google утилиты Good Weather и World Weather, которые при первом запуске просили доступ ко многим нетипичным для приложений данного типа функциям вроде чтения SMS. Разумеется, неспроста. Программы предлагали формы для данных кредитных карт во время оформления подписок. У тех, кто их заполнял, потом многократно снимались деньги. Так как утилиты имели доступ к SMS-сообщениям с кодами подтверждения.

В начале этого года случился скандал из-за китайского приложения Weather Forecast — World Weather Accurate Radar. Оно собирало чувствительную информацию о пользователях вроде e-mail и номеров телефонов, а потом отправляло её на серверы в КНР. И если слежка вас не волнует, то было у Weather Forecast ещё одно неприятное свойство: оно оформляло скрытые платные подписки со смартфонов пользователей. Утилиту скачали более десяти миллионов раз.

Фонарик с подвохом

Пожалуй, нет проще способа открыться чужому человеку, чем скачать на Android-смартфон фонарик. Во всяком случае такое впечатление складывается после недавнего исследования сотрудника Avast Луиса Корренса. Компания, специализирующаяся на информационной безопасности, проанализировала 937 фонариков из магазина Google Play и выяснила, что абсолютно каждая программа пытается проникнуть в те разделы Android, которые ей для активации вспышки или подсветки экрана абсолютно не нужны. Только вдумайтесь: специалист нашёл 262 фонарика, которые просят от 50 до 77 разрешений.

Опасно ли это? Ну как минимум неудобно. В 2018 г. компания Check Point нашла 22 приложения-фонарика в магазине Google Play, которые заражали смартфоны рекламным вирусом. Последний начинал показывать баннеры пользователям во весь экран везде, где только можно: в приложении для звонков, в настройках, в камере. Таким образом злоумышленники увеличивали число показов и монетизировали трафик. Другой сценарий — утилита просила заплатить для отключения рекламы. По данным Check Point, вредоносное ПО скачали из магазина Google Play от полутора до семи с половиной миллионов раз.

Паучьи соцсети

Да, любимые соцсети "ВКонтакте" и "Инстаграм" тоже могут быть небезопасными. Прежде всего, если пользоваться ими через неофициальных клиентов, коих в магазине Google Play пруд пруди. Популярность таких приложений понятна: в них часто предусмотрены те функции, которых нет в официальных программах. Например, Ghosty — альтернативный клиент "Инстаграма" — позволяет смотреть закрытые профили без подписки. А Kate Mobile — популярный заменитель официального приложения "ВКонтакте"— кастомизирует интерфейс, кеширует музыку и обладает рядом других "плюшек".

Пользоваться такими приложениями крайне небезопасно. Во-первых, едва ли в какой-то независимой команде разработчиков есть армия безопасников, которая быстро находит и устраняет уязвимости. А уязвимости в соцсетях — всегда плохо. Ведь у многих в ВК и "Инстаграме" вся жизнь. Утечка конфиденциальных данных из профилей крайне неприятна. И вероятность такого сценария отнюдь не нулевая. Например, в апреле этого года голосовые сообщения пользователей Kate Mobile и VK Coffee оказались в свободном доступе.

Бесплатный премиум только в мышеловке

Пока пользователь ищет неофициальных клиентов, он рискует нарваться на мошенническую подделку. Ведь многих альтернативных приложений нет в магазине Google Play. Приходится качать из других источников. Что может быть чревато неприятными последствиями.

В середине 2019 г., когда пошла новая волна популярности российского приложения FaceApp, компания ESET забила тревогу. Появилось много мошенников, решивших навариться на известности умного редактора фотографий.

Официально российское приложение распространяется бесплатно. Однако у него есть премиум-функции, которые разблокируются за деньги. Расставаться с которыми, разумеется, никто не любит. Именно этой спецификой человеческой натуры злоумышленники и воспользовались. Они бомбардировали пользователей рекламой "взломанной" версии приложения FaceApp, которая распространяется бесплатно, но при этом имеет все премиум-опции. Распространяется не через Google Play, а через сайты. Которые оформлены так качественно, что в жизни не подумаешь о том, что он с подвохом.

Люди скачивали фейковый FaceApp и вместо весёлых фильтров получали невесёлые проблемы в виде платных подписок, рекламных баннеров во весь экран и других прелестей. Сколько именно человек попалось на удочку, ESET не знает. Однако они нашли около 200 тысяч страниц с мошенническим приложением.

Важно понять, что случай с приложением FaceApp — просто кейс. По такой же схеме хакеры обманывают пользователей многих других утилит с платными функциями. В начале этого года, например, вирус "Агент Смит", притворяясь модифицированными версиями популярных игр, заразил 25 миллионов смартфонов.

Скажите нет приложениям для гаданий и гороскопов

Потому что они часто подсовывают пользователям подписки с невероятными ценниками. В зоне риска, прежде всего, владельцы iPhone. Ведь они среднестатистически богаче пользователей Android, а значит, в среднем охотнее расстаются с деньгами — и тем самым привлекательнее для мошенников.

Схема до смешного простая. Увлечённый астрологией человек находит в магазине App Store случайный гороскоп, скачивает его, смотрит, что сулит четверг Близнецам, а дальше видит всплывающее окно. Последнее уведомляет человека о том, что бесплатно пользоваться утилитой можно только первые семь дней, а дальше — по цене 100 рублей в месяц. "Вроде недорого — подпишусь. Не понравится — отменю", — думает фанат астрологии. Подписывается и забывает о содеянном. А через неделю видит сообщение о списании 1200 рублей. Гороскоп не соврал про 100 рублей в месяц, но подписал человека сразу на год.