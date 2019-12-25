В России начались продажи Tesla Cybertruck. На базе ВАЗ-2109

Реализация идеи создать копию угловатого пикапа от компании Илона Маска обошлась блогерам из Химок в 80 тысяч рублей.

Автомобиль собирали блогеры из Химок на основе LADA (ВАЗ) 2109. Тест-драйв уже провели: увидеть суперпикап можно было на МКАД во время записи видео для блога нынешних хозяев машины.

Копию электропикапа Tesla Cybertruck нашли на сайте "Авто.ру". Машина продаётся за 666 тысяч рублей.

Cybertruck с движком ВАЗа создали за восемь дней, на реализацию идеи ушло около 80 тысяч рублей, над проектом работали четыре механика. Автомобиль получил двигатель на 1,6 литра и механическую коробку передач. Корпус выполнен из металлических листов, а вместо стёкол установлен поликарбонат.

Оригинальный пикап Cybertruck с угловатым дизайном презентовали 22 ноября. Tesla планирует начать производство автомобиля в 2021 году. Tesla сообщает, что уже 200 тысяч человек предварительно заказали модель, заплатив $100, чтобы встать в очередь на покупку.