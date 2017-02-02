Число пользователей Vertu в московском метро выросло в 4 раза

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Число пользователей Vertu в московском метро выросло в 4 раза

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Фото: © РИА Новости/Илья Питалев © Flickr/Karlis

Всё больше москвичей с премиальными смартфонами выбирают общественный транспорт и бесплатный Wi-Fi.

Как отмечают в "МаксимаТелеком", количество подключений к бесплатной сети Wi-Fi в Московском метрополитене с дорогостоящих смартфонов Vertu выросло в 4 раза. Наибольшей популярностью среди пассажиров метро пользуется модель Vertu Signature Touch.

Абсолютные цифры пока небольшие. В январе 2016 года было всего 66 подключений к Сети, а в январе текущего, 2017 года — 283 подключения. Тем не менее, по данным Google Analytics, год назад было замечено 14 новых пользователей с Vertu, а месяц назад — уже 26 новых пользователей.

Среднее время, которое владельцы прекрасных Signature Touch проводят на нашем портале Wi-Fi.ru, — ровно четыре минуты,

Илья Грабовский, официальный представитель "МаксимаТелеком".

Отметим, что лидерство по числу подключений среди пользователей сети Wi-Fi в московском метро по-прежнему у пользователей смартфонов и планшетов Apple, а наибольший рост по числу подключений в минувшем году показали владельцы аппаратов Xiaomi.

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