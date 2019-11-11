Батрутдинов показал претенденток на своё сердце, выложив откровенные фото

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Фото © Instagram/timurbatrutdinov

41-летний артист хотя и слывёт закоренелым холостяком, вниманием девушек точно никогда не был обделён.

Тимур сейчас активно ищет себе пару в рамках проекта "План Б", где его напарницей по поиску любви выступает Ольга Бузова. За сердце ведущего борется несколько красавиц. И вот резидент Comedy Club решил показать несколько жарких снимков со съёмок, которые остались за кадром.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/timurbatrutdinov/" target="_blank"><strong>timurbatrutdinov</strong></a></p>

Батрутдинов позировал у водопада в окружении длинноногих девушек в купальниках, которые страстно прильнули к оголённому торсу артиста. При этом Тимур указал, что они вели бы себя ещё более раскованно, если бы не присутствие рядом камер.

На нашем совместном свидании мы с девочками окончательно привыкли к тому, что нас снимают камеры. И я наконец-то увидел моих красавиц в купальниках. Хотя, если б не было камер, мы бы наверняка вели себя ещё более дико

Тимур Батрутдинов

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/timurbatrutdinov/" target="_blank"><strong>timurbatrutdinov</strong></a></p>

Но снимками близкий друг Бузовой не ограничился, поделившись видео, которое назвал брачным танцем. Там Тимур продемонстрировал стоящим в воде девушкам свой эффектный заплыв.

Пока идёт реклама, выложу свой закадровый брачный танец перед девочками, Батрфлай — полёт Батра

Тимур Батрутдинов

Однако многие поклонники всё ещё надеются на романтическую связь между Батрутдиновым и Бузовой и настаивают на том, чтобы он наконец выбрал Ольгу. Также они отметили, что у артистки такое поведение товарища может вызвать ревность. Не обошли вниманием подписчики и отличную форму Тимура, оценив его впечатляющий пресс. А вот некоторым поведение любимца напомнило шоу "Дом-2".

Оля будет ревновать

vladmax1409

Бузова — лучшая)))

ivanovatatyana2907

Тимур, ты и вправду в отличной форме

__emily_gold__

Тимур , вы всё ближе к "Дому-2"

arsen.ka33

"Ты — не мимолётное". Бузова и Батрутдинов раскрыли, что чувствуют друг к другу

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