Трёхлетний мальчик задохнулся в стиральной машинке во время игры в прятки

Ребёнок залез внутрь стиральной машины и заперся изнутри, когда его искала сестра. Девочка больше не увидела братика живым...

В городе Слупске, Польша, трёхлетний мальчик по имени Марсель решил поиграть со своей пятилетней сестрёнкой в прятки, пока родители были заняты. Он зашёл в ванную комнату, закрыв за собой дверь, и спрятался в стиральной машинке. Получилось так, что ребёнок захлопнул сам себя и стал там задыхаться, пишет Mirror.

Когда все попытки девочки найти Марселя так и не увенчались успехом, она пожаловалась родителям. Посмотрев везде, отец отправился в ванную. Он вытащил из барабана уже бездыханное тело сына и вызвал скорую. К приезду врачей состояние Марселя было критическим. Его увезли в реанимацию, где за его жизнь врачи боролись полтора часа.

Медики успешно прооперировали ребёнка, однако через шесть часов он всё-таки умер. Расследованием сейчас занимается полиция, а в смерти ребёнка могут обвинить родителей (непредумышленное убийство).