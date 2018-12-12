Школьник зарезал беременную подругу, которая не хотела делать аборт

16-летний Аарон Трехо из США обвиняется в убийстве своей 17-летней одноклассницы Брианы Роушеланг. Подросток зарезал беременную девушку и спрятал её тело в мусорном баке, сообщает The Sun.

16-летний футболист из Индианы арестован по обвинению в убийстве несовершеннолетней болельщицы, которая была беременна. Узнав, что девушке уже поздно делать аборт, школьник зарезал её, затем задушил шарфом и спрятал тело в мусорном баке за рестораном.

Как удалось выяснить следователям, спортсмен планировал убийство Брианы и её нерождённого ребёнка в течение недели. Совершив преступление, Аарон отправился к реке и выбросил нож, а также мобильный телефон Брианы подальше от берега. Тем не менее убийство оказалось недостаточно спланированным — тело было найдено очень быстро.

После ареста Аарон заявил полицейским, что "принял необходимые меры". Отметим, что полиция пока не уточняет характер отношений между жертвой и убийцей. Также доподлинно неизвестно, от кого была беременна Бриана. По информации The Sun, подросток обвиняется в убийстве как взрослый.

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