Боевая подруга и четверо сыновей. Что известно о семье Александра Захарченко?

Мощный взрыв, который сегодня прогремел в ресторане "Сепар" в центре Донецка, унёс жизнь главы Донецкой Народной Республики.

Сегодня в ресторане "Сепар" в центре Донецка произошёл мощный взрыв, в результате которого от полученных ранений скончался глава ДНР Александр Захарченко, лидер Донецкой Народной Республики с 2014 года до момента своей гибели.

Захарченко было 42 года. О его личной жизни известно немного — на сайте главы ДНР указано, что он женат, воспитывает четверых сыновей.

По информации донецких СМИ, глава ДНР был женат вторым браком, однако его бывшая жена и вдова — тёзки — обе Натальи. В первом браке у Захарченко родилось три сына.

Вторая жена главы ДНР Наталья Гладкова родилась в 1986 году в Донецке. С ней Захарченко стал появляться на публике осенью 2014 года. По некоторым данным, официально брак зарегистрирован не был, однако обручальное кольцо на правой руке Наталья носит. Вторая супруга родила Захарченко четвёртого сына, которого назвали Александром. Мальчик появился на свет 30 июля 2015 года.

В то же время в 2015 году депутат народного совета ДНР Клавдия Кульбацкая заявляла, что у Захарченко всего один брак, а все его дети от одной законной жены. По другим данным, и от первой, и от второй жён у Захарченко по двое сыновей.

Наталья Гладкова была вместе с Захарченко на передовой — у неё были позывные Мама и Жена, так как она оказывала медицинскую помощь во время боевых действий. Глава ДНР также отмечал, что его супруга находилась под обстрелом и участвовала в боях за аэропорт в Донецке.

Захарченко мало говорил о личной жизни, однако можно вспомнить его слова, когда он принял решение отпустить пленённого "киборга" по просьбе отца, отметив, что сам является родителем.

— Видел я обращение отца с просьбой освободить своего ребёнка. Скажу откровенно. Я тоже отец. И таких отцов в Донецке очень много, чьи дети до сих пор сидят в плену.

В другом интервью корреспонденту Лайфа Захарченко рассказал о супруге, которая решила вместе с ним ехать в аэропорт Донецка, боясь, что он может погибнуть.

— Наталья Владимировна очень не хотела, чтобы я погиб. А так как поняла, что меня уже не отговоришь от участия в этих боях (за донецкий аэропорт. — Прим. ред.), она поставила мне условие: либо едем вместе, либо не едем оба. Она тоже надела форму, взяла автомат и поехала сюда. Потом она автомат выкинула, ей пришлось бегать с РПК. Позже координировала движение наших подразделений. А так она тут лежала под обстрелом так же, как и я, — рассказал Александр Захарченко.

Напомним, мощный взрыв прогремел в ресторане "Сепар" в центре Донецка. В заведении находился глава ДНР, который пришёл туда помянуть скончавшегося накануне певца Иосифа Кобзона. От полученных при взрыве ранений Захарченко скончался в больнице.