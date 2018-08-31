Путин рассчитывает, что все причастные к убийству Захарченко будут наказаны

Читайте также

Путин рассчитывает, что все причастные к убийству Захарченко будут наказаны

153

Владимир Путин. Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев 

По мнению президента России, за происходящим стоят те, кто сделал опасную ставку на дестабилизацию ситуации, чтобы поставить народ Донбасса на колени.

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что организаторы и исполнители убийства главы ДНР Александра Захарченко понесут заслуженное наказание. Об этом говорится в телеграмме с соболезнованиями, опубликованной на сайте Кремля.

— Рассчитываю, что организаторы и исполнители этого преступления понесут заслуженное наказание, — отметил российский лидер.

По словам Путина, убийство Захарченко доказало: те, кто выбрал путь террора и насилия, не хотят вести реальный диалог с жителями Донбасса, а, напротив, хотят поставить их на колени.

— Этого у них не получится, — заверил президент.

Как уже сообщал Лайф, Захарченко скончался в больнице, получив тяжёлое ранение при взрыве в кафе "Сепар" на улице Пушкина в Донецке. Ему было 42 года.

За событиями вокруг гибели главы ДНР Александра Захарченко можно следить в текстовой трансляции Лайфа.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×