Путин рассчитывает, что все причастные к убийству Захарченко будут наказаны

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что организаторы и исполнители убийства главы ДНР Александра Захарченко понесут заслуженное наказание. Об этом говорится в телеграмме с соболезнованиями, опубликованной на сайте Кремля.
— Рассчитываю, что организаторы и исполнители этого преступления понесут заслуженное наказание, — отметил российский лидер.
По словам Путина, убийство Захарченко доказало: те, кто выбрал путь террора и насилия, не хотят вести реальный диалог с жителями Донбасса, а, напротив, хотят поставить их на колени.
— Этого у них не получится, — заверил президент.
Как уже сообщал Лайф, Захарченко скончался в больнице, получив тяжёлое ранение при взрыве в кафе "Сепар" на улице Пушкина в Донецке. Ему было 42 года.
За событиями вокруг гибели главы ДНР Александра Захарченко можно следить в текстовой трансляции Лайфа.
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