МИД РФ: Целью теракта в ДНР является срыв мирного процесса

Убийство одного из подписантов минских соглашений вполне укладывается в исповедуемую Киевом логику силового решения внутриукраинского кризиса, подчеркнули в ведомстве.

Целью теракта в центре Донецке, жертвой которого стал глава ДНР Александр Захарченко, является срыв процесса мирного политического урегулирования ситуации в Донбассе и выполнения минских договорённостей. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства.

— Особо цинично всё это выглядит на фоне только что объявленного "школьного" перемирия. Убийство одного из подписантов минского "комплекса мер" вполне укладывается в исповедуемую Киевом логику силового решения внутриукраинского кризиса, — подчёркивается в сообщении.

Дипломаты подчеркнули, что подобные действия создают серьёзную угрозу дестабилизации положения на Юго-Востоке Украины. Чтобы этого не произошло, российская сторона обратилась с призывом к ответственным украинским политикам найти силы, чтобы остановить партию войны.

Как уже сообщал Лайф, Захарченко скончался в больнице, получив тяжёлое ранение при взрыве в кафе "Сепар" на улице Пушкина в Донецке. Ему было 42 года.