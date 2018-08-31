Исполняющим обязанности главы ДНР назначен Дмитрий Трапезников

Читайте также

Исполняющим обязанности главы ДНР назначен Дмитрий Трапезников

2398

Александр Захарченко (слева) и Дмитрий Трапезников. Фото © РИА Новости/Игорь Маслов

Исполняющим обязанности главы ДНР назначен Дмитрий Трапезников. Об этом сообщает "Донецкое агентство новостей".

— Штаб территориальной обороны принял решение — в связи с трагической смертью Александра Захарченко возложить исполняющие обязанности главы ДНР на Трапезникова Дмитрия Викторовича, — заявил Трапезников.

И. о. главы ДНР представил председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин.

До настоящего времени Трапезников занимал пост заместителя председателя Совета министров ДНР.

Напомним, 42-летний глава ДНР Александр Захарченко погиб при взрыве в кафе "Сепар" на улице Пушкина в Донецке.

За событиями вокруг гибели главы ДНР Александра Захарченко можно следить в текстовой трансляции Лайфа.

За событиями вокруг гибели главы ДНР Александра Захарченко можно следить в текстовой трансляции Лайфа.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×