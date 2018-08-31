Исполняющим обязанности главы ДНР назначен Дмитрий Трапезников. Об этом сообщает "Донецкое агентство новостей".
— Штаб территориальной обороны принял решение — в связи с трагической смертью Александра Захарченко возложить исполняющие обязанности главы ДНР на Трапезникова Дмитрия Викторовича, — заявил Трапезников.
И. о. главы ДНР представил председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин.
До настоящего времени Трапезников занимал пост заместителя председателя Совета министров ДНР.
Напомним, 42-летний глава ДНР Александр Захарченко погиб при взрыве в кафе "Сепар" на улице Пушкина в Донецке.
За событиями вокруг гибели главы ДНР Александра Захарченко можно следить в текстовой трансляции Лайфа.
За событиями вокруг гибели главы ДНР Александра Захарченко можно следить в текстовой трансляции Лайфа.
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