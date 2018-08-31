При взрыве в Донецке пострадало 11 человек

При взрыве в центре Донецка, в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко, пострадало 11 человек. Об этом сообщает ДАН со ссылкой на власти республики.

По информации агентства, среди раненых — руководитель молодёжной платформы "Оплот Донбасса" Наталья Волкова, она была в ресторане в момент взрыва.

Также ранее стало известно, что жертвами теракта могли стать пять человек, но официального подтверждения этой информации пока не поступало.

На данный момент известно только о гибели в результате взрыва в кафе "Сепар" главы ДНР Александра Захарченко. В Донецке заявили, что это убийство могло быть совершено под контролем США.

Исполняющим обязанности главы ДНР назначен Дмитрий Трапезников, занимавший пост вице-премьера. Военнослужащие ДНР переведены в режим полной боеготовности. В республике объявлен трёхдневный траур.