Экс-посол Украины в США заявил, что Россия планирует развязать войну

Бывший посол Украины в США Юрий Щербак заявил о том, что Россия якобы собирается развязать войну в странах бывшего Советского Союза или в Арктике. Об этом политик сообщил во время презентации своей книги, видеотрансляция которой была опубликована на YouTube-канале Politnavigator TV.

По словам Щербака, армия РФ готовится к военным действиям по одному из четырёх вероятных направлений: на Украине, которая находится в "серой" зоне безопасности, в Белоруссии, над которой "нависает огромная угроза", в Казахстане, предчувствующем опасность, и в Арктике.

Именно в последней война, по мнению экс-дипломата, может начаться уже в этом году. Так, Щербак отметил, что Россия проявляет к зоне Арктики нескрываемый интерес, объявив её своими владениями.

Таким образом Москва, как считает Щербак, хочет закрыть Большой северный путь, который в скором времени будет освобождён ото льдов.

Кроме того, он отметил, что США категорически не согласятся, что в той области будут ходить российские боевые корабли, и это может привести к военному конфликту.

Ранее Лайф писал, что Швеция обвинила Россию в подготовке к "большой войне".