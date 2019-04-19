Киевский стадион перед дебатами окружили полиция, автозаки и тяжёлая техника

Пользователи соцсетей недоумевают: "Мы президента выбираем или готовимся к войне?"

С самого утра у НСК "Олимпийский" в украинской столице обстановка напряжена до предела. До дебатов Петра Порошенко и Владимира Зеленского остаётся ещё несколько часов, но желающим добраться до арены на своём автомобиле не позавидуешь: парковаться придётся в нескольких кварталах, а до этого ещё и постоять в пробках (Киев замер в кольце перекрытых улиц).

По всей территории вокруг стадиона стоят машины с силовиками. Местные СМИ утверждают, что речь идёт о десятках служебных автомобилей, если не считать автозаки, которые тоже припаркованы у входа.

К полудню в район "Олимпийского" подтянулась тяжёлая техника. Журналист Дмитрий Коротков интересуется: "Готовимся к войне?"

Напомним, что уже в 19:00 в Киеве стартуют предвыборные дебаты Зеленского и Порошенко. Как писал Лайф, уже проданы все билеты на стадион "Олимпийский" в центре украинской столицы, где встретятся претенденты на президентский пост.