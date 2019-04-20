На дебатах у Зеленского заметили "шпаргалку" на русском языке

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в ходе дебатов пользовался шпаргалкой, часть текста в которой, наряду с его пометками, была написана на русском языке.

Так, на листке бумаги крупными буквами он написал "Мои вопросы", а затем можно разглядеть шаблонный вариант его дискуссии с действующим президентом страны Петром Порошенко.

В частности, про действующего главу государства подсказка предлагает говорить не иначе как про "преступника, лжеца, профессионала". Кроме того, некоторые пометки ручкой Зеленский также делал на русском языке.

Напомним, дебаты между действующим лидером страны Петром Порошенко и кандидатом в президенты Владимиром Зеленским прошли 19 апреля в НСК "Олимпийский". На стадионе присутствовали 22 тысячи человек. Лайф вёл текстовую и видеотрансляцию.