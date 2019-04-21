В Сети раскритиковали главу Минздрава Украины за фашистский лозунг

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В Сети раскритиковали главу Минздрава Украины за фашистский лозунг

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Юзеры напомнили министру, что фраза "превыше всего" использовалась в гимне после франко-прусской войны 1870–1871 годов.

Пользователи Сети с критикой обрушились на главу украинского Минздрава Ульяну Супрун, которая опубликовала в "Твиттере" запись, посвящённую выборам, и сопроводила её хэштегом с фашистским лозунгом.

Спасибо всем, кто обеспечивает честные, прозрачные и демократические выборы! #Украина_превыше_всего, — написала она.

В Сети сразу отметили, что этот хэштег — калька с фразы первого куплета гимна немцев после франко-прусской войны 1870–1871 годов — "Германия превыше всего".

Помнится, в 1930-х была в Европе одна такая страна, которая тоже постоянно твердила "Понад усе!". Правда звучала она на другом языке "Über alles". К "успеху" идёте"

Ukraine über alles. У панi совсем крыша поехала

В нацисткой Германии бытовал лозунг "Deutschland uber alles" (Германия превыше всего). Первая строфа была гимном Третьего рейха. Украинские нацисты просто заменили первое слово на "Украина", а смысл тот же

Было уже не так давно: Deutschland, Deutschland über alles

Ранее Супрун рассказала украинцам, как защитить психику во время выборов. На счету Ульяны Супрун десятки подобных советов. Не так давно она советовала народу отказаться от чёрной икры в пользу красной. А ещё раньше опубликовала инструкцию, как правильно чихать, чтобы не заражать других. И предложила лечить старческий маразм музыкой.

Напомним, что украинцы сегодня выбирают президента. Выбор идёт между двумя кандидатами — действующим украинским лидером Петром Порошенко и шоуменом Владимиром Зеленским.

Подробнее о том, как голосует Украина, читайте в текстовой трансляции Лайфа.

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