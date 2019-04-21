Зеленский заявил, что поддержит закон об украинском языке

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Зеленский заявил, что поддержит закон об украинском языке

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Фото © РИА Новости

Ранее Пётр Порошенко заявил, что подпишет документ, если его успеет принять парламент.

Будущий президент Украины Владимир Зеленский заявил о поддержке закона об украинском языке как единственном государственном, который сейчас рассматривается парламентом.

Мы за закон об украинском языке... Я должен защищать украинский язык, и я это буду делать, — сказал он на брифинге с журналистами.

Ранее действующий президент страны Пётр Порошенко, заявил, что "будет счастлив" подписать документ, если, конечно, парламент успеет принять его до завершения срока действий полномочий главы государства.

Напомним, в октябре прошлого года Верховная рада Украины приняла в первом чтении закон о статусе украинского языка, который устанавливает его в качестве единственного разрешённого не только в общественной жизни, но и при личном общении.

Подробнее о ситуации с выборами президента Украины читайте в текстовой трансляции Лайфа.

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