Плоды Майдана и АТО: половина украинцев оказалась за чертой бедности

Эти цифры сегодня обнародовали вполне либеральные украинские СМИ.

— 60 процентов населения Украины — за чертой бедности, — цитирует "Газета по-украински" постоянного представителя программы развития ООН в Украине Нила Уокера.

Эти цифры подтверждают и украинские эксперты, недвусмысленно указывающие на причины того, почему половина страны живёт на доход меньше прожиточного минимума.

— Уровень бедности стремительно падал до кризиса 2008-го. В 2009 году вырос. Дальше процент колебался около 10, — отмечает заведующая отделом исследований уровня жизни Института демографии и социальных исследований НАН Украины Людмила Черенько. — В 2014-м вырос до 30. А в позапрошлом году подскочил до 59 процентов. В 2016-м остался таким же.

Это несмотря на то, что значительное число украинцев вынуждено было выехать на заработки в соседнюю Польшу и что на их переводы существует их же родня.

— Начало вооружённого конфликта на востоке страны в начале 2014 года и ухудшающаяся экономическая ситуация на Украине... вызвали резкий рост заинтересованности в работе в Польше, — отмечается в докладе Национального банка Польши, опубликованном в декабре 2016 года. — Ещё несколько лет назад число таких регистраций каждый год незначительно превышало 200 тысяч. С 2014 года наблюдается их непрестанный, динамический рост. Рекордным в этом отношении стал 2015 год, когда было зарегистрировано 760 тыс. заявлений (на пребывание в стране. — Прим. Лайфа) для граждан Украины (из общего числа 780 тыс. оформленных регистраций)... Эти данные позволяют оценить, что на протяжении 2015 года в общей сложности (легально и не совсем легально) в Польше находилось около одного млн украинцев.

Изменилась и структура "заробитчан": если раньше в Польшу мыть полы и выполнять подобную непрестижную работу ехали пенсионеры из сёл в приграничных регионах, то в последние годы — молодые выходцы из крупных городов, в том числе и юго-востока страны.