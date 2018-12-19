"Держала за руки и голову". Свидетельница изнасилования в Уфе под подозрением

Коллегу дознавательницы, которая была изнасилована начальниками в отделении полиции в Уфе, заподозрили в соучастии в преступлении. Ранее девушка проходила по делу как свидетель, но теперь у следствия появились новые данные.

Старшая коллега 23-летней дознавательницы из Уфы может стать фигурантом уголовного дела, сообщает портал "Горобзор". По словам источника этого издания, её могут обвинить как соучастницу изнасилования. "По данным собеседника, она помогала держать потерпевшую за голову и руки во время насильственных действий", — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что во время посиделок в отделе МВД дознавательница подралась с коллегой из-за 34-летнего начальника отдела по вопросам миграции, и та отправилась домой. В настоящий момент она проходит по делу в качестве свидетельницы.

На данный момент она перевелась в другое отделение, ей может грозить уголовное дело Собеседник издания "Горобзор"

Отметим, что новые подробности в деле об изнасиловании появляются практически каждую неделю. Так, в конце ноября один из обвиняемых предоставил видеоалиби, а ранее стало известно, что перед изнасилованием дознавательницу избили. При этом многие коллеги скептически относятся к показаниям девушки и даже намерены объявить ей бойкот.

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