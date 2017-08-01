Погуляем за счет бюджета? Каких звёзд госслужащие заказывают на свои праздники

Свадьбу дочки краснодарской судьи Елены Хахалевой сыграли так громко, что обсуждения слышны до сих пор. Ведущим церемонии был Николай Басков, а гостей развлекали Валерий Меладзе, Вера Брежнева и Иосиф Кобзон. Как оказалось, не только краснодарские судьи любят приглашать звёзд на праздники. Лайф изучил музыкальные вкусы тех, кто работает в органах власти и госучреждениях. Мы выяснили, во что эти вкусы обходятся, и составили рейтинг наиболее популярных на госзакупках артистов.

Игорь Крутой. Первое место Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Верховный суд России под Новый год обычно заказывает концерт Игоря Крутого. Деньги, как написано в тендерной документации, выделяются из федерального бюджета. За четыре года Верховный суд потратил на концерты 8,3 млн рублей.

"Прости, поверь..." — поёт композитор, сидя за фортепьяно. А кто-то из судей, возможно, вспоминает, сколько было приговоров, когда человеку давали пять лет за кражу сигарет из магазина. Нет уж, прощать лучше в песнях.

Леонид Агутин. Второе место Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

У Леонила Агутина есть фанаты в ПАО "Алроса" (госкомпания, которая добывает алмазы). Именно он должен был выступить на юбилее компании, который праздновали в июне этого года в Якутии. На концерт "Алроса" потратила 4,6 млн рублей.

Задачи, которые были поставлены перед Агутиным (согласно техзаданию), — повысить престиж компании и воспитать "патриотический дух молодёжи" (на праздник "Алросы" были приглашены в том числе жители села).

Патриотический дух Агутин воспитывал как мог. В основном с помощью великого и могучего русского языка:

"Ай-ай-ай, это парадокс, параллельные реалии...

Ай-ай-ай, что бы я ни нёс, а выходит аномалия".

Деньги на праздник были выделены не напрямую из бюджета — компания и сама зарабатывает (ещё бы, добывая алмазы). Член Национального антикоррупционного комитета (НАК) Павел Зайцев говорит, что, сколько бы государственная компания ни зарабатывала, излишние траты непозволительны.

— Собственник госкомпании — государство, — сказал он. — И если идёт явное превышение трат на нужды компании, то это ущерб государству и нам всем вместе взятым, потому что мы этому государству платим налоги.

— Леонид Агутин принимал участие в городском концерте для жителей Мирного, — такой комментарий предоставили Лайфу в пресс-службе ПАО "Алроса". — Концерт был приурочен к 60-летию алмазной отрасли, Дню города и юбилею компании.

Остальные заказчики, указанные в тексте, оперативно комментариев не предоставили.

Что там напел Агутин в Мирном, неизвестно, но в конце июля сотрудники ФСБ России пришли с обысками в офис "Единой сбытовой организации Алроса" (ЕСО), которая находится в Москве. Эта фирма занимается сортировкой, первичной оценкой и реализацией всей продукции алмазодобывающей монополии. По предварительной информации, обыски вызваны необходимостью проверить условия ряда договоров о долгосрочном сотрудничестве, подписанных "Алросой" с целым рядом крупных организаций.

Агутина любят и в более мелких госучреждениях. Например, ФГУП "Атлас" (занимается информационной безопасностью в интересах федеральных органов власти) заказал 66 билетов на концерт Агутина для своих сотрудников. Общая сумма — 21 тысяча рублей.

Надежда Кадышева. Третье место Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

В ФГУП "Атлас" работать весело — руководство часто раздаёт билеты на концерты. Например, ФГУП закупил ещё 117 билетов у театра "Золотое кольцо". Из них 16 билетов — на выступление Надежды Кадышевой (совладелец театра), остальные — на джазмена Игоря Бутмана и Витаса.

Мы поставили Надежду Кадышеву на почётное третье место ещё и потому, что в её театр московские чиновники часто отправляют льготников. Управы московских районов покупают билеты, чтобы потом раздать жителям. Всего за последние пять лет Москва купила у театра билеты примерно на 8 млн рублей.

Александр Буйнов. Четвёртое место Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

24 августа Калужский электромеханический завод будет отмечать своё 100-летие. В Калугу, чтобы поздравить рабочих, приедет Александр Буйнов, Не бесплатно — в целом на концерт потратят 1,4 млн рублей, из которых 1,1 — гонорар Буйнова. Так что песня "Мои финансы поют романсы" будет вполне актуальной.

Григорий Лепс. Пятое место Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Сотрудники муниципального учреждения "Спортивный комплекс "Истра" решили отметить юбилей (5 лет учреждению) не по-спортивному, а под хит "Рюмка водки на столе". Спорткомплекс закупил 50 билетов на концерт Григория Лепса "Ты чего такой серьёзный" (общая стоимость 125 тысяч рублей).

Органы власти и госучреждения заказывают себе на праздники весь цвет российской попсы. Только на концертах МВД (День внутренних войск, День войск национальной гвардии) выступили Иосиф Кобзон, Филипп Киркоров, Александр Розенбаум, Валерия, Александр Маршал, Владимир Пресняков и многие другие. В 2017 году на праздник потратили 18 млн рублей из федерального бюджета.

Исполнители, которые начинают покорять госзакупки (но имеют несомненный потенциал в этом вопросе), — Сергей Пенкин (закуплено билетов на 180 тысяч рублей для сотрудников госучреждения), Стас Пьеха (закуплено билетов на 47 тысяч рублей), Полина Гагарина (закуплено билетов на 32 тысячи рублей), Екатерина Голицына (закуплено билетов на 26 тысяч рублей).