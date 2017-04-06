Как правительство не доплатит малоимущим пенсионерам ещё 6,5 млрд рублей

Журналист Александра Баязитова — о том, зачем в реальности нужно снижение прожиточного минимума.

Ну вы ведь не поверили в официальные комментарии о том, что прожиточный минимум был снижен исключительно из-за того, что некоторые продукты как раз перед Новым годом вдруг подешевели, и, значит, снизилась и цена продуктовой корзины?

Ну и правильно — не верьте. Давайте прикинем. На мой взгляд, главное в том самом постановлении — это новая величина прожиточного минимума пенсионера, который снижен сразу до 8 тысяч рублей, на нём правительство и намерено сэкономить больше всего.

Хитрость в том, что все пенсионеры с небольшой пенсией по закону имеют право на доплату — как раз до того самого прожиточного минимума пенсионера. В разных регионах России он отличается на несколько сотен рублей, но меняется ежеквартально в зависимости от того, каким был установлен общефедеральный.

Совсем недавно, в 2016 году, в среднем по России он составлял 8,8 тысячи рублей, и когда в прошлом году обсуждался проект бюджета Пенсионного фонда на текущий год, правительство настаивало на его снижении до 8,5 тысячи рублей. Как подсчитал тогда социальный блок правительства, в этом случае бюджет экономит на доплатах примерно 200 рублей на одного такого пенсионера в месяц или около 2,5 тысячи рублей в год. А таковых в России — четыре миллиона человек. И, соответственно, экономия бюджета — 9,6 млрд рублей. В итоге в бюджете ПФР в прошлом году и была заложена требуемая цифра в 8,5 тысячи рублей. Сэкономили. Но, видимо, такого снижения было недостаточно.

Регионы пока свои новые "минимумы" не установили, но очевидно, что снижение будет соответствующим общефедеральному. А снижение составило 136 рублей. То есть пенсионерам планируют не доплатить ещё 6,5 млрд рублей.

Вы не поверите, но Росстат уже отчитался о снижении количества людей, живущих за чертой бедности. Если во втором квартале число бедняков с доходами ниже прожиточного минимума оценивалось ведомством в 19,8 млн человек, то уже в четвёртом оно сократилось до 14,8 млн человек — то есть на бумаге пять миллионов человек стали жить значительно лучше (в среднем по году, впрочем, всё равно число бедных составило те же 19,8 млн, но "тенденция" на лицо). Судя по всему, четыре миллиона из них — как раз те самые малоимущие пенсионеры, которые, согласно статистике, больше не малоимущие, а вполне себе обеспеченные. Оставшийся миллион, судя по всему, составляют другие категории населения — которые получают иные пособия и льготы, "завязанные" на прожиточный минимум.

Денег нет. Но вы держитесь там, и хорошего вам настроения!