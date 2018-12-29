Хейтеры намекают на фотошоп, а она благодарит гены. Вот 15 её фото, решайте сами

У польской фитнес-модель Вероники Белик 1,5 млн подписчиков в "Инстаграме". Теперь мы понимаем, на что они клюнули.

Вероника Белик родилась 18 сентября 1993 года в Польше

Девушка работает фотомоделью и фитнес-блогером. На её страницу в "Инстаграме" подписаны 1,5 млн человек

У Вероники контракты с несколькими крупными брендами, такими как New Balance и Guess

В соцсетях она публикует снимки, не оставляющие сомнений в её профпригодности

Модель хороша со всех сторон, но у неё есть любимый ракурс

Сразу видно, кто тут любит приседать

Вероника раскрывает секрет своей прекрасной физической формы: гены плюс усердные тренировки

Решение о создании аккаунта в "Инстаграме" пришло внезапно. Я начала добавлять фотографии с тренировок и, как оказалось, мотивировала этим других девушек. Многие потом рассказывали, что начали заниматься после того, как подписались на меня Вероника Белик

В свободное от спортзала время Вероника изучает юриспруденцию

А ещё она обожает путешествовать, поэтому фоном для её фотосессий часто служат головокружительные пейзажи

Подруги тоже без ума от Вероники

Девушка признаётся, что, в отличие от остальных частей тела, её грудь — результат работы пластического хирурга

У меня есть сестра с гораздо более аппетитными ягодицами и по-настоящему осиной талией. При этом она вообще не занимается в спортзале. Недостижимая мечта... Вероника Белик

В свои 25 лет модель уже имеет опыт неудачного замужества. С супругом она познакомилась в 16 лет, он был на 10 лет старше. Сейчас они в разводе

Как и полагается, у Вероники достаточно хейтеров. В основном они обвиняют девушку в злоупотреблении фотошопом. Но на то они и хейтеры

Фитоняшка пришла в зал в коротких шортах и показала, за что её любят миллионы