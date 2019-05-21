В Сети уничтожили звёзд "Инстаграма", показав их без фотошопа: 10 разоблачений

Кайли Дженнер на фото в "Инстаграме" и на видео, посвящённом запуску новой линейки её косметики. Одной лишь косметикой такого результата не добьёшься.
У блогерши из Швеции Джоанны Херрштедт почти 650 тысяч подписчиков в "Инстаграме". Но такого подбородка и чётко очерченной челюсти в реальности нет.
Модель Анастасия Квитко, которую называют "русской Ким Кардашян", действительно обладает пышными формами, но явно разглаживает кожу на фото.
Триша Пейтас — звезда "Ютуба", но в "Инстаграме" у неё уже 2,5 млн подписчиков. Но внешность у девушки на обработанных фото и в жизни совсем разная.
Фотошопом пользуются даже те звёзды, чью внешность фанаты считают идеальной от природы. Джиджи Хадид, например, слегка сузила нос и брови.
Новозеландская модель Стелла Максвелл почему-то решила, что родинки — это несовершенства кожи, которые нужно замазать.
А российская модель и девушка Тимати, Анастасия Решетова, — что можно просто перекроить все черты лица, и никто не заметит подвоха.
София Ямора знает, что главное — это правильный ракурс, но и без фотошопа тут явно не обошлось.
Модель из Австралии Сара Кохан с лёгкостью избавилась от пяти килограммов всего за пять минут, которые потратила на обработку снимка.
На фото в своём инстаграме певица Рита Ора тоже явно худее, чем на кадрах, сделанных папарацци.
В "Инстаграме" новый тренд — купальники, обнажающие грудь с неожиданной стороны
- Популярные
- По времени