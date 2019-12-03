Синтоловый бодибилдер показал, как он выглядел до страшной трансформации

Житель Сан-Паулу вводит себе опасный раствор уже в течение шести лет, несмотря на все опасения врачей.

48-летний Вальдир Сегато выложил в свой инстаграм короткий ролик со своими старыми фотографиями, на которых его практически невозможно узнать. Из худого молодого парня он превратился в бодибилдера с огромными опухшими руками, сообщает Unilad.

Житель Сан-Паулу, Бразилия, с самого детства комплексовал из-за худобы, что и сподвигло его пойти в спортзал. Однако мужчине было мало просто накачанного тела — и тогда он решился ввести себе смертельно опасное вещество — синтол, в который добавил масла, обезболивающих и даже алкоголь.

Вальдир делает себе инъекции с 2013 года. Сейчас обхват его бицепсов составляет 58 сантиметров, несмотря на то что врачи неоднократно предупреждали, что синтол может привести к инфекции, язвам и даже инсульту. Впрочем, бодибилдер их нисколько не слушает, продолжая выкладывать фотографии "мощных" рук. Сейчас на него подписано более 26 тыс. инстаграм-пользователей.

Опасность подобных инъекций также подтвердила история, произошедшая с 23-летним блогером Кириллом Терёшиным. Парень, получивший прозвище Руки-Базуки, ввёл себе в руки три килограмма вазелина. К врачам он обратился, только когда боль стала нестерпимой. Сейчас ему вырезали лишь часть опасного вещества.