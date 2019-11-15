Врачи — о вазелине, который вводил себе Руки-Базуки: Это ещё хуже, чем синтол

Медики пояснили, что инъекции этого вещества могут грозить нагноением и отторжением.

Врачи рассказали об опасности вазелина, который, как выяснилось, вместо синтола вводил себе Кирилл Терёшин, известный как Руки-Базуки.

— Синтол хотя бы можно растворить, он был создан с этой целью. А это вазелин, который не для этого. Это, конечно, дешевле, вазелин в аптеке стоит три копейки. Вазелин хуже, чем синтол, риски ещё больше увеличиваются — риски нагноения и отторжения, — рассказала Лайфу тренер по препаратам Екатерина Захарова.

Специалист пояснила, что самое главное в таком случае, чтобы у пациента не повредилась кость, тогда возможно будет сделать пластику в случае осложнений.

— Когда между тканями нет конкретной области, где может находиться это вещество, возникает вероятность того, что при надавливании или компрессии может произойти перераспределение этой жидкости. А синтол или вазелин — обе истории одинаково неприятны, это одинаково вредно, я никому не советую делать это, — отметил пластический хирург Александр Братик.

Врач рассказал, что неоднократно работал с последствиями инъекций вазелина. По его словам, чтобы удалить вещество, необходимо очень много разрезов, которые потом остаются в виде рубцов.

Напомним, ранее Руки-Базуки попал в больницу с воспалением бицепсов. Его прооперировали и начали выкачивать синтетические вещества из рук. После чего врачи заявили, что Терёшин использовал для инъекций не синтол, а дешёвый вазелин.