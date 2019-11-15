Врачи разоблачили Руки-Базуки: Вводил не синтол, а вазелин

По словам медиков, с помощью шприцов Кирилл ввёл себе около трёх литров вазелина. В ходе операции часть вещества откачали.

Кирилл Терешин, более известный как Руки-Базуки, использовал для инъекций не синтол, а дешёвый вазелин. Об этом сообщили в ходе конференции врачи сеченовского университета.

Обсуждая недавнюю операцию, доцент кафедры пластической хирургии Дмитрий Мельников рассказал, что парень покупал в аптеке обычное вазелиновое масло, разогревал его и вводил в область бицепсов и трицепсов с помощью шприцов. Таким образом он ввёл около трёх литров вещества, по полтора в каждую руку.

— Мы очень часто слышим из разных источников, что якобы Кирилл вводил себе синтол. На самом деле... он вводил себе вазелин, причём делал это очень быстро, — рассказал он.

Как уточняется, в ходе двухчасовой операции медики сделали небольшой разрез и полностью удалили поражённые ткани, сохранив нервы и сосуды. С области задней поверхности левой руки они удалили около 95% всего введённого вазелина.

По словам врачей, сейчас пациент чувствует себя отлично. В будущем планируется провести ещё несколько подобных операций.

Напомним, ранее Кирилл попал в больницу с воспалением бицепсов. Позже его прооперировали и выкачали синтетические вещества из рук. Лайф вёл прямую трансляцию с конференции, на которой медики рассказывали о проведённой операции.