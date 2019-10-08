Незаметные герои. Центру специального назначения ФСБ — 21 год

8 октября 1998 года директор Федеральной службы безопасности Владимир Путин подписал указ о создании Центра специального назначения ФСБ. За годы службы сотрудники ЦСН спасли сотни жизней и провели десятки уникальных операций, вошедших в учебники спецслужб по всему миру.

Крещение огнём

Документ о создании единого антитеррористического центра ФСБ новый директор ФСБ Владимир Путин подписал в октябре 1998 года, всего через три месяца после назначения на должность. Первым руководителем ЦСН стал бывший командир "Вымпела" и ветеран спецназа генерал-майор Александр Тихонов. Уже через год бойцам "Альфы" и "Вымпела" под его командованием пришлось пройти "крещение огнём".

Спецоперации ЦСН на Кавказе проводились в тесном взаимодействии с войсками. Ветераны спецподразделения, вышедшие в отставку, отмечают, что бойцам ЦСН ФСБ приходилось тесно взаимодействовать с подразделениями войсковой разведки.

Приходилось с нуля отрабатывать взаимодействие между армией и спецназом (ФСБ). Тогда и заложили первые схемы, первые основы эффективной работы, началось обучение на месте, времени анализировать особо не было. С конца лета 99-го мы уже работали Ветеран ЦСН ФСБ России

Работа не по профилю

Первоначально в ЦСН ФСБ вошли всего два подразделения. Основной задачей Управления "А" ФСБ России всегда было освобождение заложников на транспорте, включая крупные инфраструктурные объекты: аэропорты и вокзалы. Бойцы подразделения "Вымпел" никогда аналогичной работой не занимались. Напротив, Управление "В" создавали для разведывательно-диверсионной работы, и в основном за рубежом. Лишь в начале 90-х "Вымпелу" добавили антитеррористических функций. По новой инструкции, Управление "В" должно было заниматься защитой объектов повышенной экологической опасности: ГЭС, АЭС, ТЭС, нефтеперегонных заводов и химических заводов, а также военных предприятий особого назначения.

И хотя все задачи в ЦСН были жёстко структурированы, и "Альфа" и "Вымпел" перенимали друг у друга боевой опыт, накопленный за много лет службы. В результате уже во время боевой работы на Кавказе офицеры ЦСН представляли собой уникальную боевую единицу, равных которой не было во всём мире. Сами оперативники ЦСН говорят, что единственная цель такого подхода к организации боевой работы — быть готовыми к решению любых задач.

Нам поставили задачу — добиться максимальной эффективности. Ключ к эффективности — это знания. Мы собрали весь опыт: по спецслужбам, по войсковым подразделениям, по розыскной деятельности и анализом разведданных даже занимались Ветеран ЦСН ФСБ России

Пять минут на штурм

В 2002 году на долю ЦСН ФСБ и всего спецназа России выпадает первое тяжёлое испытание. Захват заложников в театральном центре на Дубровке. С террористическим актом в Беслане трагедию в самом центре Москвы объединяет чудовищная нехватка времени. Как отмечают вышедшие в отставку оперативники ФСБ, из офицеров пришлось резко переквалифицироваться в инженеры.

Без подготовки в здание входить было нельзя. Нашли аналогичное здание в Москве и начали отрабатывать. В итоге поняли, что входить нужно с нескольких точек, и начали готовиться Ветеран ЦСН ФСБ России

Штурм здания и ликвидация боевиков заняли всего пять минут. Ещё полчаса сотрудникам ЦСН ФСБ понадобилось для того, чтобы зачистить помещения от всех террористов. Позднее, как отмечают бывшие сотрудники ФСБ, коллеги из-за рубежа, в том числе из США, не могли понять, как при штурме такого уровня никто из сотрудников подразделений не погиб.

Готовность пожертвовать собой

В 2004 году произошёл захват заложников в Беслане. Всего через несколько часов после того, как руководству страны доложили о произошедшем, сотрудники ЦСН ФСБ уже приземлились в аэропорту Владикавказа. Эта операция, как отмечают ветераны спецназа ФСБ, до сих пор остаётся эталонной для спецслужб многих государств. Вышедшие в отставку офицеры признаются, что среди бойцов зарубежных подразделений не очень много людей, способных пожертвовать собой.

В качестве примера офицеры ФСБ приводят своего командира — Вячеслава Бочарова. Он первым ворвался в здание захваченной боевиками школы и приступил к выводу заложников. Во время операции Бочаров получил огнестрельное ранение в лицо. Бывшие оперативники ФСБ отмечают, что главное правило западных спецслужб и подразделений — не рисковать жизнью напрасно, если есть вероятность погибнуть.

У нас на первом месте — выполнение задачи. Умри, но сделай. Люди, не сознающие, что могут во время операции погибнуть, в спецназе надолго не задерживаются Ветеран ЦСН ФСБ России

Плановая работа

Антитеррористическая специфика ЦСН ФСБ сохраняется и по сей день. Бывшие оперативники Центра специального назначения отмечают, что у ЦСН несколько учебно-тренировочных объектов на территории Москвы и ближайшего Подмосковья. На каждом из них оттачиваются не только навыки спасения заложников и ликвидации террористов, но и методики управления роботизированной техникой.

Бывшие оперативники ФСБ отмечают, что практически на каждую "адресную" работу (выезд оперативной группы) помимо бронеавтомобилей для сотрудников перебрасывают специальный КамАЗ, внутри которого находятся роботы и вооружение к ним. Такого арсенала, как правило, хватает для блокирования боевиков со всех сторон и при необходимости их ликвидации — кроме робота, вооружённого пулемётом, специалисты ФСБ управляют роботами с реактивными огнемётами и гранатомётами, а также роботами-разведчиками, на которых установлены мини-камеры.

Но террористы — не главные "клиенты" ЦСН ФСБ. В обычной, мирной жизни, когда речь не идёт о ликвидации боевиков, спецназ ФСБ привлекают к задержанию особо опасных преступников. Главная тайна в этом смысле давно раскрыта: спецназовцев просят помочь на задержаниях, когда велик риск, что преступники будут оказывать сопротивление.

При этом попасть в ЦСН непригодному для службы там человеку нельзя даже "по блату". Как отмечают офицеры центра, на первом месте для руководства ФСБ всегда будут навыки и способность быстро принимать правильные решения. От них зависела и будет зависеть успешность выполнения поставленной задачи и спасение десятков, а то и сотен жизней людей.