Продукты пошли в рост. Овощи и мясо могут подорожать

Эксперты рассказали Лайфу, что подорожает в ближайшие недели и месяцы на полках продуктовых магазинов.

В конце прошлого года эксперты Лайфа прогнозировали весенний рост цен на продукты в России. И оказались правы. Подорожание в первую очередь коснётся мяса, овощей и фруктов.

В марте-апреле заканчиваются прошлогодние запасы овощей и фруктов, дорожают корма для животных. Кроме того, продавцы в 2019 году увеличили цены на товары, поскольку НДС был повышен с 18 процентов до двадцати. Цены на бензин нельзя назвать стабильными. В 2018 году топливо подорожало на 20%, в 2019-м ситуация пока не ясна, тем не менее Росстат проводит проверки на заправках в регионах страны и периодически замеряет скачки. Эксперты сходятся во мнении, что эти факторы будут способствовать росту цен на 10–15%.

Мясо — говядина

Мясо подорожает в ближайшее время, рассказал Лайфу профессор РАНХиГС Сергей Раевский.

— О том, что стоит ожидать очередного повышения стоимости почти всех категорий товаров, говорит неизбежный рост цен на бензин. С сахаром, который тоже дорожает, в марте-апреле ожидается стабильная ситуация. С учётом ряда факторов, например удорожание кормов, повышение НДС, в ближайшее время следует ожидать роста цен на мясо, — поясняет профессор.

Кроме того, по его мнению, не очень явно, но всё же растут цены и на услуги государственного регулирования — забой скота, ветеринарную экспертизу. Всё это тоже постепенно дорожает.

— В первую очередь подорожает говядина, потому что это самый сложный мясной продукт по трудозатратам: на выращивание и откармливание бычка нужно не менее 18 месяцев. Для сравнения, чтобы вырастить бройлера, нужно чуть больше месяца — 42 дня, а на выращивание и откорм свиньи уходит четыре-пять месяцев.

— Подорожание говядины не превысит 10%, — объясняет управляющий партнёр Agro and Food Communications Илья Березнюк.

В оптовой закупке мясо курицы и свинина сейчас дешевеют, отмечает эксперт, потому что сейчас нет дефицита этих продуктов. Но из-за повышения цен на бензин и затрат на логистику цифры на магазинных ценниках не станут меньше. Скорее всего, они останутся такими же, как сейчас. Возможное удорожание не превысит пяти процентов.

Овощи и фрукты

Сначала вырастут цены на помидоры и огурцы, а затем подорожает картошка. Так считает руководитель Центра развития потребительского рынка на базе "Школы Сколково" Илья Ломакин-Румянцев. Он связывает это в том числе с повышением цен на транспортные расходы поставщиков, а также с инфляцией.

— Подорожания овощей следует ожидать в марте-апреле этого года не менее, чем на 15%, — говорит эксперт.

Экономист Максим Чирков, оппонируя коллеге, утверждает, что сезонное повышение цен не превысит трёх процентов.

— Собственные запасы прошлогоднего урожая заканчиваются. Многие продукты привозят издалека, к тому же большинство из них — скоропортящиеся. Всё это приводит к дополнительным затратам поставщиков и ритейлеров. А значит, в ближайшее время стоит ожидать ещё и подорожания овощей и фруктов.

По словам экономиста Сергея Хестанова, поскольку повышение НДС произошло недавно, производители и экономические субъекты ещё не адаптировались, поэтому цены пока скачут.

— У кого-то ещё есть запасы по старым ценам, но, скорее всего, до середины года рост цен в годовом выражении составит не более пяти-семи процентов. А вот со второй половины года, когда исчерпается "эффект базы", рост цен несколько замедлится, а дальше уже будет зависеть не от НДС, а от курса рубля, — говорит Хестанов.

Экономисты рекомендуют не паниковать и не спешить с закупками дорожающих товаров впрок. Ближе к лету, к открытию шашлычного сезона, вероятно, товары будут дешеветь, а в магазинах появится больше "жёлтых ценников" с акциями и скидками.