Кто обитает на дне океана: 10 новых чудовищ, попавшихся рыбаку из Мурманска

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Фото © Instagram/rfedortsov_official_account

С момента, когда мы в последний раз рассказывали вам о промышленном рыбаке Романе Федорцове, улов россиянина пополнился новыми жуткими и не очень экземплярами. В подборке ниже — десять самых впечатляющих из них.

Роман занимается промышленной ловлей рыбы. Но иногда, помимо трески, пикши или скумбрии, к нему в сети попадаются другие обитатели морских глубин. Самыми впечатляющими экземплярами рыбак делится в "Инстаграме". Сейчас на аккаунт Романа подписано уже более 580 тысяч любителей монстров.

Кукумария

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/rfedortsov_official_account/" target="_blank">rfedortsov_official_account</a></p>

Зубатка

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/rfedortsov_official_account/" target="_blank">rfedortsov_official_account</a></p>

Глубоководный удильщик

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/rfedortsov_official_account/" target="_blank">rfedortsov_official_account</a></p>

Морской ёж

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/rfedortsov_official_account/" target="_blank">rfedortsov_official_account</a></p>

Зубатка и изопода

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/rfedortsov_official_account/" target="_blank">rfedortsov_official_account</a></p>

Менёк

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/rfedortsov_official_account/" target="_blank">rfedortsov_official_account</a></p>

Морская звезда

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/rfedortsov_official_account/" target="_blank">rfedortsov_official_account</a></p>

Мольва, или морская щука

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/rfedortsov_official_account/" target="_blank">rfedortsov_official_account</a></p>

Колючие пинагоры

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/rfedortsov_official_account/" target="_blank">rfedortsov_official_account</a></p>

Псолус таинственный

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/rfedortsov_official_account/" target="_blank">rfedortsov_official_account</a></p>

Страшные монстры, обитающие на дне морском: 10 новых фото от рыбака из Мурманска

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