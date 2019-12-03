Кто обитает на дне океана: 10 новых чудовищ, попавшихся рыбаку из Мурманска

Роман занимается промышленной ловлей рыбы. Но иногда, помимо трески, пикши или скумбрии, к нему в сети попадаются другие обитатели морских глубин. Самыми впечатляющими экземплярами рыбак делится в "Инстаграме". Сейчас на аккаунт Романа подписано уже более 580 тысяч любителей монстров.
Кукумария
Зубатка
Глубоководный удильщик
Морской ёж
Зубатка и изопода
Менёк
Морская звезда
Мольва, или морская щука
Колючие пинагоры
Псолус таинственный
Страшные монстры, обитающие на дне морском: 10 новых фото от рыбака из Мурманска