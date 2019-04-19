15 мясных мест. Где в Москве можно пожарить шашлыки на выходных?

Синоптики призывают москвичей идти на природу. В столице обещают прекрасную погоду, и пока она есть — надо пользоваться. Подготовили для вас список площадок, куда можно пойти с мангалом в субботу или воскресенье.

Серебряный Бор, м. "Полежаевская". Красивый парк на западе столицы. 20 площадок, 30 беседок. Минус: магазинов на территории нет Фото © Flickr / Fr Maxim Massalitin Парк "Кузьминки", м. "Кузьминки". 2 км от метро. В парке павильоны и 60 площадок для шашлыков. Лучше занимать их с утра Фото © Facebook / Парк культуры и отдыха "Кузьминки" Тропарёвский парк, м. "Коньково". Есть озеро. Можно снять лодку. В парке десяток мест для шашлыка. Но работает он лишь до 21:00 Фото © Муниципальный округ Тропарёво-Никулино Бирюлёвский дендропарк, м. "Царицыно". От метро езжайте на автобусе № 151. Парк уютный и красивый. Но мест для шашлыка всего 10 Фото © VK / Бирюлёвский дендропарк ГПБУ "Мосприрода" Покровское-Стрешнево, м. "Щукинская". Уютный парк с видом на старинную усадьбу XVIII века. Есть несколько площадок для жарки мяса Фото © VK / Лесопарк "Покровское-Глебово" / Алексей Радько Парк "Северное Тушино", м. "Планерная". Многолюдный парк. Но бонус — в соседнем Алёшкинском лесопарке сдают дополнительные мангалы Фото © VK / Музейно-парковый комплекс "Северное Т.../Константин Борзилов Кусковский лесопарк, м. "Выхино". В парке 10 бесплатных зон. Но также в аренду сдаются платные домики для больших компаний Фото © Facebook / Музей Кусково Парк "Алтуфьево", м. "Алтуфьево". Настоящий Клондайк — есть несколько хороших площадок. Поблизости магазины. И людей немного © ГАУК г. Москвы ПКиО "Лианозовский парк" Филёвский парк, м. "Филёвский парк". В парке десять площадок, где вы можете расположиться. Они стоят на берегу реки в глубине леса Фото © ГАУК г. Москвы ПКиО "Фили" Парк "Измайлово", м. "Партизанская". Огромный и зелёный парк. 20 мангалов на берегу Оленьего пруда. Колоритно, но бывает замусорено Фото © Facebook / Измайловский парк культуры и отдыха Москворецкий парк, м. "Строгино". Красивый, дикий парк — можно встретить белку или ежа. Можно занять одну из десятка площадок Фото © Wikimedia Commons / Daryona Андреевские пруды, м. "Воробьёвы горы". И в многолюдном месте есть шашлычный уголок. А мясо и мангал можно купить в "Ашане" рядом Фото © Центральный парк культуры и отдыха им. Горького Парк "Тёплый Стан", м. "Коньково". В этом парке домики только платные. Причём за 4500 р/час. Дорого, но за вами уберут весь мусор Фото © moscowalk.ru Химкинский лесопарк, м. "Речной вокзал". 2,5 км от станции метро, и вы на месте. Чисто, зелено и малолюдно. Есть 10 площадок Фото © Моспрогулка Парк "Коломенское", м. "Коломенское". Парк рядом с метро. Из плюсов близость магазинов и красивые места. Из минусов близость дороги Фото © МГОМЗ