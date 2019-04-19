15 мясных мест. Где в Москве можно пожарить шашлыки на выходных?

Серебряный Бор, м. "Полежаевская".
Красивый парк на западе столицы. 20 площадок, 30 беседок. Минус: магазинов на территории нет
Фото © Flickr / Fr Maxim Massalitin
Парк "Кузьминки", м. "Кузьминки".
2 км от метро. В парке павильоны и 60 площадок для шашлыков. Лучше занимать их с утра
Фото © Facebook / Парк культуры и отдыха "Кузьминки"
Тропарёвский парк, м. "Коньково".
Есть озеро. Можно снять лодку. В парке десяток мест для шашлыка. Но работает он лишь до 21:00
Фото © Муниципальный округ Тропарёво-Никулино
Бирюлёвский дендропарк, м. "Царицыно".
От метро езжайте на автобусе № 151. Парк уютный и красивый. Но мест для шашлыка всего 10
Фото © VK / Бирюлёвский дендропарк ГПБУ "Мосприрода"
Покровское-Стрешнево, м. "Щукинская".
Уютный парк с видом на старинную усадьбу XVIII века. Есть несколько площадок для жарки мяса
Фото © VK / Лесопарк "Покровское-Глебово" / Алексей Радько
Парк "Северное Тушино", м. "Планерная".
Многолюдный парк. Но бонус — в соседнем Алёшкинском лесопарке сдают дополнительные мангалы
Кусковский лесопарк, м. "Выхино".
В парке 10 бесплатных зон. Но также в аренду сдаются платные домики для больших компаний
Фото © Facebook / Музей Кусково
Парк "Алтуфьево", м. "Алтуфьево".
Настоящий Клондайк — есть несколько хороших площадок. Поблизости магазины. И людей немного
© ГАУК г. Москвы ПКиО "Лианозовский парк"
Филёвский парк, м. "Филёвский парк".
В парке десять площадок, где вы можете расположиться. Они стоят на берегу реки в глубине леса
Фото © ГАУК г. Москвы ПКиО "Фили"
Парк "Измайлово", м. "Партизанская".
Огромный и зелёный парк. 20 мангалов на берегу Оленьего пруда. Колоритно, но бывает замусорено
Фото © Facebook / Измайловский парк культуры и отдыха
Москворецкий парк, м. "Строгино".
Красивый, дикий парк — можно встретить белку или ежа. Можно занять одну из десятка площадок
Фото © Wikimedia Commons / Daryona
Андреевские пруды, м. "Воробьёвы горы".
И в многолюдном месте есть шашлычный уголок. А мясо и мангал можно купить в "Ашане" рядом
Фото © Центральный парк культуры и отдыха им. Горького
Парк "Тёплый Стан", м. "Коньково".
В этом парке домики только платные. Причём за 4500 р/час. Дорого, но за вами уберут весь мусор
Фото © moscowalk.ru
Химкинский лесопарк, м. "Речной вокзал".
2,5 км от станции метро, и вы на месте. Чисто, зелено и малолюдно. Есть 10 площадок
Фото © Моспрогулка
Парк "Коломенское", м. "Коломенское".
Парк рядом с метро. Из плюсов близость магазинов и красивые места. Из минусов близость дороги
Фото © МГОМЗ
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