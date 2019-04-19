15 мясных мест. Где в Москве можно пожарить шашлыки на выходных?

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15 мясных мест. Где в Москве можно пожарить шашлыки на выходных?

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Фото © Shutterstock Inc

Синоптики призывают москвичей идти на природу. В столице обещают прекрасную погоду, и пока она есть — надо пользоваться. Подготовили для вас список площадок, куда можно пойти с мангалом в субботу или воскресенье.

Серебряный Бор, м. "Полежаевская".

Красивый парк на западе столицы. 20 площадок, 30 беседок. Минус: магазинов на территории нет

Парк "Кузьминки", м. "Кузьминки".

2 км от метро. В парке павильоны и 60 площадок для шашлыков. Лучше занимать их с утра

Тропарёвский парк, м. "Коньково".

Есть озеро. Можно снять лодку. В парке десяток мест для шашлыка. Но работает он лишь до 21:00

Бирюлёвский дендропарк, м. "Царицыно".

От метро езжайте на автобусе № 151. Парк уютный и красивый. Но мест для шашлыка всего 10

Покровское-Стрешнево, м. "Щукинская".

Уютный парк с видом на старинную усадьбу XVIII века. Есть несколько площадок для жарки мяса

Парк "Северное Тушино", м. "Планерная".

Многолюдный парк. Но бонус — в соседнем Алёшкинском лесопарке сдают дополнительные мангалы

Кусковский лесопарк, м. "Выхино".

В парке 10 бесплатных зон. Но также в аренду сдаются платные домики для больших компаний

Парк "Алтуфьево", м. "Алтуфьево".

Настоящий Клондайк — есть несколько хороших площадок. Поблизости магазины. И людей немного

Филёвский парк, м. "Филёвский парк".

В парке десять площадок, где вы можете расположиться. Они стоят на берегу реки в глубине леса

Парк "Измайлово", м. "Партизанская".

Огромный и зелёный парк. 20 мангалов на берегу Оленьего пруда. Колоритно, но бывает замусорено

Москворецкий парк, м. "Строгино".

Красивый, дикий парк — можно встретить белку или ежа. Можно занять одну из десятка площадок

Андреевские пруды, м. "Воробьёвы горы".

И в многолюдном месте есть шашлычный уголок. А мясо и мангал можно купить в "Ашане" рядом

Парк "Тёплый Стан", м. "Коньково".

В этом парке домики только платные. Причём за 4500 р/час. Дорого, но за вами уберут весь мусор

Химкинский лесопарк, м. "Речной вокзал".

2,5 км от станции метро, и вы на месте. Чисто, зелено и малолюдно. Есть 10 площадок

Парк "Коломенское", м. "Коломенское".

Парк рядом с метро. Из плюсов близость магазинов и красивые места. Из минусов близость дороги

Автор:
АМ
Артур Матвеев
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