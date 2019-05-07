Пассажир, последним покинувший "суперджет" в Шереметьево, снял, что было после

В страшной аварии в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек из 78 находившихся на борту. Один из пассажиров, которому удалось выжить в катастрофе, опубликовал ролик, снятый им на месте трагедии.

Олег Молчанов последним из пассажиров покинул пылающий самолёт "Аэрофлота" SSJ-100. Он разместил на ютуб-канале ролик, на кадрах которого видно в том числе горящий "суперджет", который тушат пожарные, спасателей и выживших членов экипажа.

Автор ролика также опубликовал рассказ на "Я плакал" о страшных минутах внутри самолёта, где он вместе с женой сидел в 12-м ряду. По его словам, пассажиры, находившиеся в хвосте самолёта, погибли моментально. И сам лайнер загорелся очень быстро. "Я немного сам не ожидал, что он горит как пластиковый стаканчик. Моментально. Стёкла в моём ряду расплавились ещё до остановки борта", — отметил Олег Молчанов.

<...> После 12-го ряда почти никто не выжил — если вы заметили, трапов сзади нет. Не выкинуло. А если бы и было, то там было пекло. Большая часть погибла моментально. <...> МЧС приехали быстро, но даже если бы и медленно, спасать там было некого Олег Молчанов

Напомним, что ранее СК назвал основные версии авиакатастрофы в Шереметьево. Среди них — недостаточная квалификация пилотов, техническая неисправность и погодные условия.