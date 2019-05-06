СК назвал основные версии авиакатастрофы в Шереметьево

Основными версиями авиакатастрофы самолёта Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево стали недостаточная квалификация пилотов, техническая неисправность и погодные условия. Об этом сообщает Следственный комитет России.
— Следствием рассматриваются различные версии произошедшего, среди которых недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта; неисправность воздушного судна; неблагоприятные метеоусловия, — заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Добавим, что на место трагедии уже прибыл глава СКР Александр Бастрыкин, который осмотрел взлётно-посадочную полосу.
Лайнер Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот" выполнял рейс Москва — Мурманск, однако вскоре после вылета запросил посадку. Приземление было жёстким, и лайнер загорелся. Лайф опубликовал видео пожара из салона самолёта. По данным СК, из 78 находившихся на борту человек погиб 41.
Все подробности читайте в текстовой трансляции Лайфа.
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