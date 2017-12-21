Агилера на день рождения стала Барби

18 декабря Кристине Агилере исполнилось 37 лет. Звезда устроила домашнюю вечеринку, на которую пришли друзья и родные.

Кристина появилась на празднике в стиле Барби. Она опубликовала в "Инстаграме" снимок, на котором позирует в облегающем ярко-розовом платье с откровенным декольте. Певица набросила на плечи сиреневый кардиган, а туфли подобрала в той же цветовой гамме.

Публикация от Christina Aguilera (@xtina) Дек 19, 2017 at 2:22 PST

Совсем недавно Агилера уже предстала в другом ярком образе — на рождественскую вечеринку она примерила чёрный костюм ковбоя с яркой вышивкой и глубоким декольте. Под этот наряд она решила ничего не надевать, кроме розовых стикини на соски. Образ дополнили ковбойская шляпа и револьвер.