Пожар на складе Jim Beam, продолжающийся второй день, обернулся реками с виски

Пожар на складе виски в Кентукки может обернуться экологическим коллапсом. Алкоголь попал в ближайшие реки, и теперь власти изо всех сил пытаются спасти погибающих рыб.

Пожар на складе бурбона Jim Beam продолжается уже второй день. Courier Journal сообщает, что пожарные службы решили не тушить пожар. Причина — горящий алкоголь попал в соседнюю реку Кентукки и ручей Гленнс. Из-за этого в воде понизился уровень кислорода, что негативно повлияло на рыб.

По словам Джона Муры, пресс-секретаря Кабинета министров энергетики и окружающей среды Кентукки, уже было обнаружено несколько рыб, которые погибли в результате происшествия. К сожалению, они не последние: из-за попавшего в воду алкоголя количество мёртвой рыбы будет лишь увеличиваться.

Beam Suntory, компания, которой принадлежит Jim Beam, установила аэраторы — устройства, которые насыщают воду кислородом. Это поможет сохранить больше рыбы живой. Кроме того, Дрю Чандлер, директор Управления по чрезвычайным ситуациям округа Вудфорд, отметил, что воздействие спирта на пожар постоянно снижается и скоро его потушат полностью.

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