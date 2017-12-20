Концерн Вексельберга готов выложить за французскую спецсталь 135 млн евро

Швейцарская металлургическая компания Schmolz + Bickenbach, контролируемая российским бизнесменом, обнародовала детали своего предложения о поглощении, которое направила конкуренту, французской Asco Industries, ещё в конце ноября.

Швейцарский производитель стали Schmolz + Bickenbach, контролируемый группой Ренова Виктора Вексельберга (более 40% акций), готов заплатить за имущество французской металлургической компании Asco Industries 135 млн евро. Об этом говорится в сообщении швейцарского концерна.

Своё предложение S+B направил арбитражному управляющему Asco во вторник. Из суммы 135 млн евро в течение следующих четырёх лет группа намерена инвестировать 64 млн евро в развитие производственных активов конкурента.

— О реакции арбитражного управляющего Asco ничего не могу сказать. Мы подтверждаем, что наше предложение получено. Как именно планируем потратить 64 млн евро на развитие активов, сейчас не будем уточнять. Получим права на активы Asco, тогда сможем рассказать подробнее, — сказал Лайфу вице-президент по коммуникациям S+B Ульрих Штайнер. Представители Asco не ответили на запрос Лайфа.

Schmolz + Bickenbach хочет получить большинство производственных мощностей Asco, при этом гарантировать сохранение большей части рабочих мест и создать новые места в кооперации с собственным французским подразделением компанией — Ugitech.

Поглотив конкурента, S+B намерен стать одной из ведущих европейских компаний в области производства высококачественных спецсталей. Кроме того, сталелитейная компания, контролируемая российским бизнесменом, надеется сэкономить деньги благодаря сделке, улучшая загрузку мощностей собственных предприятий.

Предложение о поглощении может быть скорректировано в контексте судебной процедуры банкротства Asco, отмечают в компании Виктора Вексельберга.

Asco Industries специализируется на выпуске сортового проката из специальных марок стали для автомобилестроения (среди её клиентов такие автопроизводители, как Renault, Bosch, Fiat, Toyota, BMW), для энергетического машиностроения, для выпуска подшипников, для нефтяной и газовой промышленности.

Французская компания столкнулась с падением выручки после снижения цен на нефть в 2014 году, потому что сильно сократился спрос на инструментальные стали, а также спрос со стороны нефтяников.

К середине 2017 года ситуация в финансах начала исправляться, но французы по-прежнему нуждаются в кэше. 20 ноября Asco Industries направила заявление о собственном банкротстве в арбитражный суд Страсбурга и с тех пор находится под защитой кредиторов. На имущество банкрота также претендуют ещё несколько компаний, среди которых Liberty Steel (Великобритания/Индия), British Steel (Великобритания) и Sidenor (Испания).

Выручка Asco Industries в 2015 году достигла 500 миллионов евро, в компании трудятся 1500 сотрудников. S+B заработал 2,3 миллиарда евро в 2016 году, численность персонала концерна составляет 8900 человек. Об интересе S+B к Asco cтало известно в конце ноября, когда швейцарский концерн направил соответствующее предложение. Однако на тот момент швейцарцы отказались уточнять ценовые параметры предложенной сделки.

"Ренова" приобрела акции Schmolz + Bickenbach в качестве актива для диверсификации бизнеса. По словам представителей "Реновы", на выкуп акций группа Вексельберга могла потратить от 360 до 625 млн швейцарских франков.