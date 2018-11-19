Плацкарт завтрашнего дня. Сравниваем новые и старые вагоны РЖД

Запах быстрорастворимой лапши, жирные пятна от курицы гриль, незабываемый аромат похмельных сограждан в душном вагоне. Сколько тёплых воспоминаний у каждого, кто хоть раз путешествовал в российском плацкарте. Но назрела революция — РЖД представили концепт нового плацкартного вагона. Прогуляемся по составам и сравним будущее с прошлым.

Плацкарт — с немецкого это слово переводится просто как "пассажирское место". Но в советское время оно стало нарицательным, почти что стилем жизни целой страны. Сегодня плацкартные вагоны — это примерно треть всего подвижного состава РЖД. Они же остаются самым популярным видом железнодорожного транспорта. До 70 процентов пассажиров выбирают их: цены на проезд в плацкарте значительно ниже, чем в купе. И вот с 2019 года в России начнут появляться усовершенствованные вагоны для поездов дальнего следования. Посмотрим две первые фотографии.

В РЖД ранее всерьёз рассматривали идею сделать спальные места капсульными. Например, как в китайских поездах. Это полностью изолированное от прочих пассажиров небольшое помещение для сна. Однако столь глобальная перестройка в теории привела бы к подорожанию стоимости билетов, поэтому решили пойти другим путём. Сравниваем фотографии.

Сакральное место для любого российского путешественника — железнодорожный туалет — преобразится. Многие надеются, что оно изменится до неузнаваемости. Российские пассажиры, конечно, привыкли к тяготам. Но вот случайный иностранец, посетивший туалет плацкарта в поезде дальнего следования, может выйти оттуда с глубокой психологической травмой на всю жизнь. Сравниваем прошлое и будущее.

И даже самые неудобные места сбоку у прохода облагородят. Впрочем, по картинкам пока не ясно, станут ли они удобнее или только красивее.

Изменится и холл вагона. Проводниц, похоже, хотят лишить приработка и монополии на торговлю китайской лапшой быстрого приготовления.

Странно в премьере модернизированных вагонов то, что ещё летом в РЖД заявили: плацкартные вагоны уедут в прошлое в 2025 году. Что плацкарт не нужен, говорили руководители РЖД и в 2015-м, и в 2016-м, и в 2017-м, и в 2018-м. Якобы их заменят на комфортные вагоны нового типа с душем и удобными кроватями. После этого популярный сервис OneTwoTrip провёл опрос, в ходе которого выяснилось: оказывается, пассажиры не хотят расставаться с плацкартом.

Железнодорожники обещают, что старые вагоны начнут менять на новые в следующем году. Коснётся это прежде всего поездов дальнего следования. Цена проезда в новых вагонах должна остаться прежней. А вот как выглядят плацкартные вагоны из других стран, вы можете посмотреть в этом материале Лайфа.