Цвет, осадок и запах. Как отличить суррогат от качественного бензина

На этой неделе широко обсуждается качество бензина. Глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров прямо заявил, что опасается ухудшения качества топлива и недолива на несетевых АЗС. При этом на них приходится 60% от всех автозаправочных станций. Лайф выяснил, как отличить топливный суррогат от качественного бензина.

Автомобилисты всерьёз обеспокоены качеством топлива. Из-за роста цен на бензин и продавцы, и потребители начали активно экономить. Автозаправочные станции регулярно уличают в торговле контрафактом и суррогатом. Так, в ноябре полицейские обнаружили подпольное производство бензина на нефтебазе в Смоленской области. Ранее крупный цех по выпуску топливного суррогата был найден в Томской области. Сейчас руководители независимых АЗС стали сетовать, что оказались фактически на грани банкротства. Из-за того что правительство заморозило цены на бензин, многие из них просто не смогут выйти даже на самоокупаемость. У автомобилистов напрашивается невольный вопрос: не приведёт ли это к очередному всплеску продаж контрафактного и суррогатного бензина. Впрочем, есть немало способов самостоятельно отличить качественное топливо от фальсификата.

1. Проверить цвет

Можно набрать топливо в чистую прозрачную бутылку и посмотреть на свет. Цвет должен быть желтоватым, а сама жидкость — прозрачной. Без каких-либо посторонних примесей или взвесей.

Если в бензине будут какие-то видимые на глаз примеси, то это может быть фатально для двигателя. Бывали случаи, когда он выходил из строя после первой же заправки некачественным топливом. Впрочем, такое случается редко. Всё-таки продавцы стараются делать всё возможное, чтобы неполадки в машине не ассоциировались с заправкой на их АЗС. Соответственно, проблемы с автомобилем начинают возникать постепенно.

2. Проверить на наличие примесей

Один из простых способов проверить бензин на содержание посторонних примесей — капнуть немного на кожу или бумагу. Если после испарения топлива с поверхности не осталось следов — значит, горючее качественное. Если остаются жирные пятна — в бензине примеси.

Впрочем, этот тест далеко не всегда даёт однозначный результат. Полноценно проверить бензин на наличие примесей можно только в лабораторных условиях. Поэтому работники автосервисов рекомендуют прислушиваться к работе автомобиля. Например, если на камере сгорания появился нагар, то высока вероятность, что машину заправляли бензином, в котором есть нафталин. Это подручное средство для разбавления бензина, которого в качественном топливе быть не должно.

3. Проверить на наличие воды

Самое распространённое мнение, что бензин на заправках просто разбавляют водой. На самом деле это далеко не самое распространённое нарушение. Тем не менее встретить воду в бензине можно достаточно часто. Есть небольшой тест, который можно провести в домашних условиях. Если взять бензин и добавить в него каплю марганцовки (совсем немного), то разбавленное водой топливо сразу же порозовеет. С качественным продуктом такого эффекта не будет.

Кстати, вода в бензине не так безопасна, как кажется на первый взгляд. Если воды много, то машина вообще может заглохнуть в нескольких метрах от заправки. Правда, обычно недобросовестные продавцы этот факт учитывают и стараются водой не злоупотреблять. Но даже небольшое её количество вызывает коррозию, а в нижних точках бака порой и сквозную. Даже небольшое количество влаги может спровоцировать реакцию окисления металлов. Особенно опасна электрохимическая коррозия. Она идёт на стыке металлов, имеющих разный электрохимический потенциал. Провоцирует такую коррозию вода, которая впитала в себя сернистые соединения из топлива.

4. Обратить внимание на запах

Если бензин сильно пахнет нафталином или сероводородом, то это тоже повод задуматься о его качестве. Только не рекомендуется специально принюхиваться и пытаться почувствовать посторонний запах, если он явно не ощущается. В этом случае можно просто отравиться вредными парами.

К тому же стоит обратить внимание на работу самой машины. Если двигатель начинает стучать, падает мощность, странный запах идёт из выхлопной трубы, то всё это повод задуматься о смене заправочной станции.

5. Посмотреть на расход топлива

Этот метод подходит опытным водителям. Некачественное топливо быстрее сгорает, а это сказывается на его расходе. В таком случае на один и тот же маршрут требуется ощутимо больше бензина. Если топливо стало заканчиваться раньше времени после посещения определённой заправки, то вывод напрашивается сам собой.

Тревожным сигналом может стать и то, что по утрам машина стала плохо заводиться. Стоит бить тревогу, если изменились тяговые характеристики, — автомобиль стал медленнее разгоняться, хуже реагировать на нажатие педалей газа и тормоза. При любых подозрениях на качество топлива надо отправиться в автосервис. Правда, слить топливо будет недостаточно. Машине может потребоваться промывка топливной системы, а порой и серьёзный ремонт. Если есть подозрение в качестве топлива, то нужно отправить его на экспертизу. В этом случае и при наличии чека можно предъявлять претензии к заправке и даже через суд взыскать полученный ущерб.