Цвет, осадок и запах. Как отличить суррогат от качественного бензина

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Цвет, осадок и запах. Как отличить суррогат от качественного бензина

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Фото: © Shutterstock

На этой неделе широко обсуждается качество бензина. Глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров прямо заявил, что опасается ухудшения качества топлива и недолива на несетевых АЗС. При этом на них приходится 60% от всех автозаправочных станций. Лайф выяснил, как отличить топливный суррогат от качественного бензина.

Автомобилисты всерьёз обеспокоены качеством топлива. Из-за роста цен на бензин и продавцы, и потребители начали активно экономить. Автозаправочные станции регулярно уличают в торговле контрафактом и суррогатом. Так, в ноябре полицейские обнаружили подпольное производство бензина на нефтебазе в Смоленской области. Ранее крупный цех по выпуску топливного суррогата был найден в Томской области. Сейчас руководители независимых АЗС стали сетовать, что оказались фактически на грани банкротства. Из-за того что правительство заморозило цены на бензин, многие из них просто не смогут выйти даже на самоокупаемость. У автомобилистов напрашивается невольный вопрос: не приведёт ли это к очередному всплеску продаж контрафактного и суррогатного бензина. Впрочем, есть немало способов самостоятельно отличить качественное топливо от фальсификата.

1. Проверить цвет

Можно набрать топливо в чистую прозрачную бутылку и посмотреть на свет. Цвет должен быть желтоватым, а сама жидкость — прозрачной. Без каких-либо посторонних примесей или взвесей.

Если в бензине будут какие-то видимые на глаз примеси, то это может быть фатально для двигателя. Бывали случаи, когда он выходил из строя после первой же заправки некачественным топливом. Впрочем, такое случается редко. Всё-таки продавцы стараются делать всё возможное, чтобы неполадки в машине не ассоциировались с заправкой на их АЗС. Соответственно, проблемы с автомобилем начинают возникать постепенно.

2. Проверить на наличие примесей

<p>Фото: ©РИА Новости/Александр Кряжев</p>

Один из простых способов проверить бензин на содержание посторонних примесей — капнуть немного на кожу или бумагу. Если после испарения топлива с поверхности не осталось следов — значит, горючее качественное. Если остаются жирные пятна — в бензине примеси.

Впрочем, этот тест далеко не всегда даёт однозначный результат. Полноценно проверить бензин на наличие примесей можно только в лабораторных условиях. Поэтому работники автосервисов рекомендуют прислушиваться к работе автомобиля. Например, если на камере сгорания появился нагар, то высока вероятность, что машину заправляли бензином, в котором есть нафталин. Это подручное средство для разбавления бензина, которого в качественном топливе быть не должно.

3. Проверить на наличие воды

<p>Фото: © Shutterstock</p>

Самое распространённое мнение, что бензин на заправках просто разбавляют водой. На самом деле это далеко не самое распространённое нарушение. Тем не менее встретить воду в бензине можно достаточно часто. Есть небольшой тест, который можно провести в домашних условиях. Если взять бензин и добавить в него каплю марганцовки (совсем немного), то разбавленное водой топливо сразу же порозовеет. С качественным продуктом такого эффекта не будет.

Кстати, вода в бензине не так безопасна, как кажется на первый взгляд. Если воды много, то машина вообще может заглохнуть в нескольких метрах от заправки. Правда, обычно недобросовестные продавцы этот факт учитывают и стараются водой не злоупотреблять. Но даже небольшое её количество вызывает коррозию, а в нижних точках бака порой и сквозную. Даже небольшое количество влаги может спровоцировать реакцию окисления металлов. Особенно опасна электрохимическая коррозия. Она идёт на стыке металлов, имеющих разный электрохимический потенциал. Провоцирует такую коррозию вода, которая впитала в себя сернистые соединения из топлива.

4. Обратить внимание на запах

Если бензин сильно пахнет нафталином или сероводородом, то это тоже повод задуматься о его качестве. Только не рекомендуется специально принюхиваться и пытаться почувствовать посторонний запах, если он явно не ощущается. В этом случае можно просто отравиться вредными парами.

<p>Фото: ©РИА Новости/Александр Кряжев</p>

К тому же стоит обратить внимание на работу самой машины. Если двигатель начинает стучать, падает мощность, странный запах идёт из выхлопной трубы, то всё это повод задуматься о смене заправочной станции.

5. Посмотреть на расход топлива

Этот метод подходит опытным водителям. Некачественное топливо быстрее сгорает, а это сказывается на его расходе. В таком случае на один и тот же маршрут требуется ощутимо больше бензина. Если топливо стало заканчиваться раньше времени после посещения определённой заправки, то вывод напрашивается сам собой.

Тревожным сигналом может стать и то, что по утрам машина стала плохо заводиться. Стоит бить тревогу, если изменились тяговые характеристики, — автомобиль стал медленнее разгоняться, хуже реагировать на нажатие педалей газа и тормоза. При любых подозрениях на качество топлива надо отправиться в автосервис. Правда, слить топливо будет недостаточно. Машине может потребоваться промывка топливной системы, а порой и серьёзный ремонт. Если есть подозрение в качестве топлива, то нужно отправить его на экспертизу. В этом случае и при наличии чека можно предъявлять претензии к заправке и даже через суд взыскать полученный ущерб.

Автор:
НВ
Нина Важдаева
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