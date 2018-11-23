Контрафакт и недолив. России грозит бум опасного бензина

Независимым АЗС нужна наценка на бензин не менее трёх рублей на литр. В противном случае они будут работать себе в убыток и рискуют закрыться. С таким заявлением выступил глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов. Пока же выходит, что такой наценки независимым заправкам сделать не удастся. В связи с этим участники рынка и чиновники опасаются нового витка роста контрафакта и суррогата на заправках. Действительно ли независимые АЗС оказались на грани банкротства? Заполнит ли рынок нелегальный бензин и чем это грозит?

Сегодня почти всё моторное топливо производится на заводах, которые принадлежат вертикально интегрированным нефтяным компаниям. Основная прибыль идёт от нефтедобычи и нефтепереработки. АЗС, принадлежащие этим компаниям, получают бензин с дисконтом по отношению к независимым АЗС. Как считает ведущий экономист компании "ФинИст" Денис Лисицын, последние будут искать альтернативу традиционным поставщикам для закупок более дешёвого топлива, чтобы выжить в такой конкуренции.

— В середине 2018 года появились данные, что недолив топлива обнаружен на 20% заправок вертикально интегрированных нефтяных компаний, — рассказывает аналитик Института трейдинга и инвестиций "Феникс" Евгений Удилов. — Там расхождение между количеством купленного бензина и тем, что попало в бак, было 1,63%. На заправках федеральных и крупных региональных сетей недоливали в 81% случаев. В среднем от 4,97% до 19,03%. Мелкосетевые и частные АЗС обманывали покупателей в 100% случаев. Вряд ли так происходило только в этом году. Можно смело утверждать, что бизнес не согласен с низкой рентабельностью. А она действительно невелика. В России всего 15 тысяч АЗС, из них только около 40% принадлежат нефтяным компаниям, остальные — независимым. А что мы знаем о справедливой отчётности по доходам этих АЗС? Времена, когда зимой, хоть и при низком спросе, маржа достигала 30–35%, ушли в прошлое. Сейчас она 13%, а если вычесть затраты на содержание бизнеса, то рентабельность стремится к нулю.

Независимые АЗС вынуждены закупать топливо на биржах. При этом им необходимо брать кредиты, внося предоплату, и снижать цены на топливо они не смогут, иначе действительно лучше закрыться. Такое мнение высказал эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов. По его словам, независимым АЗС просто придётся поднимать цену на топливо. Чтобы цены снижались, необходимо обеспечить АЗС маржинальностью, которая будет не ниже трёх рублей, а не заявленная — два. Независимые АЗС должны платить заработную плату сотрудникам, у них также имеются различные операционные расходы, и заморозка цен нанесёт им значительный ущерб. По мнению Гайдара Гасанова, такой сценарий приведёт либо к существенному ухудшению качества топлива, либо к массовым закрытиям АЗС и росту цен на бензин выше 80 рублей за литр.

— Независимые АЗС находятся в бедственном положении уже давно, но в этом году, после череды взлётов цен на бензин, ситуация значительно ухудшилась, — рассказал аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. — Большие компании имеют возможность приобретать топливо дёшево и хорошо зарабатывать на марже. Небольшие заправки вынуждены не только покупать сырьё по более высоким ценам, но и давать меньшую надбавку — для того чтобы хоть как-то конкурировать с крупным бизнесом. Если ситуация не изменится, то независимым АЗС придётся либо закрываться, либо прибегать к различного рода ухищрениям, которые скажутся на качестве бензина, но позволят им остаться на плаву.

Впрочем, уход с рынка небольших АЗС тоже ударит по кошельку простого автомобилиста. Как правило, небольшие заправки находятся в местах с малой проходимостью, благодаря чему жители небольших населённых пунктов имеют возможность пользоваться их услугами. Если они уйдут с рынка, в первую очередь пострадают покупатели из отдалённых районов. По словам Михаила Мащенко, крайне маловероятно, что крупные организации сочтут финансово выгодным занять их места. Соответственно, людям придётся тратить больше времени и денег на заправку машины, потому что придётся ездить до ближайшей сетевой АЗС.

— Там, где нет сетевых АЗС и стоимость топлива несколько ниже обычного, почти всегда экономят на присадках — это позволяет снизить цену, но качество тоже страдает, — отметила старший аналитик "Альпари" Анна Бодрова. — Однако это само по себе не криминал и не контрафакт. Развитие теневого рынка топлива, в том числе низкого качества, ценовыми играми усугубится, что закономерно. Пока все договорённости, связанные с ценами в рознице, нейтральны для глобальных игроков рынка и болезненны для мелких участников, это факт. Но совершенно не обязательно, что малые АЗС тут же начнут торговать плохим продуктом.

По словам ведущего аналитика Forex Optimum Ивана Капустянского, у независимых АЗС есть два варианта решения проблемы. Первый — это увеличение объёма дополнительных услуг. Они могут открыть при заправке магазин, автомойку, СТО. Впрочем, для этого потребуются дополнительные вложения, а эффект от реализации проекта не очевиден. Второй вариант, по мнению Ивана Капустянского, — продолжать снижать себестоимость другими — нелегальными — путями, в том числе продавая контрафактный бензин и дизельное топливо. Поэтому в условиях жёстких цен неизбежно рынок заполнится контрафактом. По мнению аналитика, в большей мере это коснётся АЗС, которые находятся далеко от НПЗ, нефтехранилищ, а также в областях, где хуже ситуация с коррупцией.

Впрочем, есть и иное мнение.

— Не стоит верить "крокодиловым слезам" продавцов бензина, — считает шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв. — Никто в этом бизнесе не бедствует, просто зарабатывают больше или меньше. При фактически фиксированных оптовых ценах от нефтепереработчиков на достаточно умеренных уровнях даже у независимых АЗС норма прибыли будет хоть и меньше, чем у дочерних сетей заправок самих нефтепереработчиков, но всё равно значительно превысит на практике те самые три рубля на литр, о которых идёт речь. Даже если одновременно зафиксировать и потолок розничных цен. Кстати, это надо сделать, может быть, установив для независимых заправок этот потолок возможностей немного выше, чем для сетей заправок от крупных нефтепереработчиков. Но даже здесь ещё большой вопрос, надо ли вообще делать эту разницу. Региональным властям, где развиты сети независимых заправок, нужно спокойно всё проанализировать, сделать аудит, подсчитать расходы и доходы заправок и принять решение по разумному потолку розничных цен. Готовы продавать дешевле — пожалуйста, а дороже нельзя. А если будут бензин "бодяжить" — назначить огромные штрафы, если проверка это покажет, чтобы неповадно было.