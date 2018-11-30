Маржу отпустили. На сколько теперь подорожает бензин

Независимые АЗС получили возможность повышать цены на топливо на 4% по сравнению с розничными ценами на заправках крупных компаний. Чиновники поспешили заверить, что на самом деле бензин не подорожает, но с ними согласны далеко не все финансисты. Лайф разбирался, как это решение отразится на стоимости бензина.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэнерго РФ считают, что цены на независимых АЗС вполне могут отличаться на 4% от цен на заправках вертикально интегрированных компаний. С таким заявлением выступил замглавы ФАС Анатолий Голомолзин. Впрочем, по его словам, к повышению цен на бензин это не приведёт. Успокоить автовладельцев поспешили и в Российском топливном союзе.

Вообще, разница в ценах в 4% указывалась ещё в протоколе совещания нефтяников и правительства 31 октября. Просто в тот момент этому как-то не придали значения, тема широко не обсуждалась. О перспективах такого решения всерьёз заговорили только в конце октября. Тогда же, месяц назад, в специальном приложении к протоколу были закреплены индикативные цены — там фиксировались мелкооптовые цены на бензин по каждому региону. И вот эти самые цены и могли быть у независимых АЗС повыше. Просто потому, что у них больше сложностей при покупке топлива. Впрочем, аналитики считают: такое решение всё-таки скажется на розничных ценах.

— Рост розничных цен будет отличаться от региона к региону, в зависимости от того, кто доминирует на местном рынке автозаправок — крупные компании или независимые АЗС, — считает старший аналитик ГК "Альпари" Вадим Иосуб. — В первом случае рост будет меньше, во втором может достигнуть 8%. Но в этот процесс может вмешаться, во-первых, правительство, продолжая политику "ручного управления" ценами на топливо, а во-вторых, дальнейшее снижение мировых цен на нефть. Причём это снижение вполне возможно, если на ближайшей встрече ОПЕК+, запланированной на 6 декабря, не удастся согласовать параметры снижения добычи.

Ведущий аналитик ООО "Эксперт плюс" Мария Сальникова считает, что такие меры поддержки независимых АЗС плохо скажутся на розничных ценах. По её прогнозам, АИ 92 потенциально подорожает до 45 рублей от уровня 42,72 рубля (средняя цена по России). АИ 95 уйдёт к уровню 49 рублей от текущих 46,23 рубля. В среднем потребители увидят рост цен как минимум на 4–5%. Мария Сальникова отмечает: если статистически по Москве за последние полтора месяца цена АИ 92 была неизменной, то фактические средние показатели по России росли. Таким образом, смело можно рассчитывать, что динамика сохранится негативной именно для регионов.

— Ситуация на рынке моторного топлива в экономически развитых регионах, где погоду делают крупные вертикально интегрированные холдинги, принципиально не изменится, — считает валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров. — Уже на протяжении долгого времени наблюдается ценовой разрыв, когда на крупной сетевой АЗС одна цена, а на рядом стоящей АЗС мелкой сети цена на три, а то и на четыре рубля выше. Фактически такое решение только легализует уже сложившееся положение дел. Всё может быть гораздо хуже в регионах, где безраздельно властвуют мелкие и средние сети, которые монопольно устанавливают цены. Этот сектор розничных продаж всегда оставался мутным, если говорить и о ценообразовании, и о качестве бензина и дизеля. В таких экономических условиях рост цен на бензин в этих районах не станет сюрпризом.