Каско плюс ОСАГО. Какие опасности несёт объединённый полис

Премьер-министр Дмитрий Медведев поддержал идею объединить ОСАГО и каско, создав тем самым универсальный полис страхования. Лайф узнал, насколько на самом деле выгодно это предложение и что будет с ценами.

Зампред Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков обратил внимание, что россияне в обязательном порядке покупают ОСАГО, а многие затем ещё и полис добровольного страхования каско. Он предложил совместить два вида страхования в одном универсальном полисе. Причём стоить он будет дешевле, чем если покупать два по отдельности. Идею оценил и премьер-министр Дмитрий Медведев. Действительно ли это предложение позволит серьёзно сэкономить на страховке?

Страховой эксперт Ромил Чумаков считает, что у заявленной инициативы есть риски. Основной из них состоит в том, что в объединённый пакет ОСАГО с каско будет включён усечённый список рисков. То есть если ОСАГО выплачивает ущерб, причинённый на дороге при движении, то и каско для данного пакета также будет учитывать только те риски, которые могут произойти с авто во время движения.

Таким образом, по его словам, каско не будет покрывать риски хищения, ущерба, причинённого третьими лицами, падения или удара предметами, когда авто не движется.

— В этом случае такое урезанное каско может быть на 40–50% дешевле обычного, которое покрывает большинство рисков ущерба. В любом случае тарифы по такому суммарному продукту у каждой страховой будут разными. Поскольку продукты усечённого каско сейчас предлагаются большинством страховых компаний первого эшелона, то и выплаты по ним должны быть стабильные. Выплаты ведь всегда формируются из сборов по страхованию. Будут выше сборы по новым синдицированным продуктам — будут выше и выплаты. В любом случае рентабельность таких продуктов для страховых компаний будет много больше, чем рентабельность по ОСАГО, — рассказал Лайфу Ромил Чумаков.

Не видит также плюсов в объединении двух полисов Ольга Хрипченко, партнёр консалтинговой компании Rebridge Capital. По её словам, для той категории автовладельцев, которые используют только ОСАГО, не страхуя дополнительно машину, новый комбо-полис будет стоить дороже. Однако есть позитивная сторона для тех, кто приобретает добровольную страховку. Высокая вовлечённость государства в регулирование стоимости КАСКО позволит снизить цену полиса.

— Для конечного потребителя это, бесспорно, позитивно. Однако для страховых компаний, которые сейчас и без того переживают тяжёлые времена, данное нововведение может оказаться "смертельным". Стоит ожидать, что рынок страхования в России будет сильно трясти. Не всем игрокам удастся остаться на плаву, — считает эксперт.

Ведущий юрист Европейской юридической службы Орест Мацала также с трудом находит позитивные стороны идеи Вячеслава Лысакова. ОСАГО и каско являются разными страховыми продуктами, отличающимися по смысловому содержанию.

— Стоимость полисов страхования каско и ОСАГО складывается из различных коэффициентов, которые никак не привязаны к обсуждаемой теме. Если высказано предложение, то хорошо бы и услышать некое обоснование такой инициативы. То, что в зарубежной практике есть продукты, которые объединяют оба этих вида страхования, никак не обосновывает необходимость введения этого в России, — заявил юрист.

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