Будущую пенсию можно увеличить. Как добиться прибавки

Фото © ИТАР-ТАСС/Интерпресс

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С 1 августа ряд пенсионеров начнёт получать больше. Правда, прибавка будет незначительной и коснётся не всех. Тем не менее есть целый ряд способов, как можно добиться повышенной пенсии собственными силами. Причём как уже действующим пенсионерам, так и тем, кому ещё далеко до выхода на заслуженный отдых. Лайф выяснял, кто и на какую прибавку может рассчитывать и как самостоятельно накопить на старость.

Как добиться повышенной пенсии

По данным ПФР, средняя пенсия неработающих пенсионеров сейчас составляет 15,4 тыс. рублей. При этом фактически выплаты различаются в разы.

На размер пенсии влияет множество факторов, в том числе стаж, зарплата и место работы, — отмечает руководитель GR-проектов юридической компании BMS Law Firm Дмитрий Лесняк. — Например, повышенные выплаты получают работники госслужбы. Если человек получал большую белую зарплату, то есть работодатель осуществлял в фонд все необходимые взносы, то пенсия тоже будет больше, чем у тех, кто работал неофициально. Имеют значение воинское звание и учёная степень. Чем позднее выход на пенсию, тем больше её размер.

<p>Фото © &#34;Ведомости&#34;/ТАСС / Андрей Гордеев</p>

Если есть возможность сменить работу, юристы советуют идти на госслужбу. Там можно заработать на повышенную пенсию. Также больше получают учителя, врачи, работники сельского хозяйства и другие специалисты.

Уже действующие пенсионеры могут оформить себе повышенную пенсию в том случае, если у них на иждивении находится нетрудоспособный член семьи. К примеру, студент. И здесь важный нюанс: повышенная выплата устанавливается не более чем на трёх нетрудоспособных членов семьи, обращает внимание ведущий юрист ООО "Крылов и партнёры" Валерия Петелина. При этом выплаты устанавливаются индивидуально на каждого нетрудоспособного.

Кроме этого, повышенные выплаты положены пенсионерам, которые проработали 15 лет в районах Крайнего Севера. В данном случае стоит рассчитывать на повышение фиксированной выплаты на 50% от суммы установленной страховой пенсии, поясняет Валерия Петелина.

Как накопить на пенсию самостоятельно

Финансисты советуют не рассчитывать на государство и подумать о прибавке к пенсии заранее. Впрочем, просто откладывать "на старость" тоже не получится. Реальные доходы населения падают уже шестой год подряд, а стоимость жизни, напротив, растёт опережающими темпами, отмечает ведущий аналитик компании "Финист" Андрей Перекальский. По его словам, одна из самых выгодных инвестиций сейчас — это недвижимость. Сдавая однокомнатную квартиру в Москве, можно получать сумму, равную примерно двум средним пенсиям.

<p>Фото © <a href="https://www.krassever.ru/article/kak-ne-nazhit-sebe-problem-ot-sdachi-zhil-ya-v-arendu" target="_blank">Красный Север/Сергей Юров</a></p>

— Рядовому инвестору лучше избегать высокорискованных активов, — уточняет главный аналитик ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков. — Тут самое важное — консерватизм и разумность. Любые инвестиционные решения должны приниматься после продолжительного (от нескольких недель) расчёта. Сейчас для нас самыми большими рисками являются чрезмерно волатильный валютный курс рубля, нестабильность финансовой и банковской системы. В такое время большую часть сбережений можно направить на инструменты с гарантированной или фиксированной доходностью, номинированные в иностранной валюте. Остальное — в рубли, золото, российские и иностранные акции.

При этом нужно понимать, что в разные экономические периоды структура сбережений также должна изменяться, отмечает Антон Быков. По его словам, в период высоких темпов экономического роста имеет смысл увеличивать долю вложений в акции компаний и уменьшать долю в защитных инструментах — депозиты, облигации, золото. И, наоборот, в период экономических проблем лучше перестраховаться и увеличить долю защитных финансовых инструментов.

Не стоит забывать и о риске потерять собственные накопления, — предупреждает руководитель аналитического департамента Международного финансового центра Роман Блинов. — Управление вашими активами вы можете вести сами или с помощью профессиональной инвестиционной компании или банка. Там вам предложат достаточно широкий набор финансовых инструментов и методик по управлению вашими средствами. Правда, это всегда сопряжено с определённым риском потери капитала или частично, или целиком и полностью. Всё зависит от степени профессионализма вашего инвестиционного консультанта и рыночной конъюнктуры на мировом финансовом рынке капитала.

Пенсии пересчитают. Кто получит прибавку с 1 августа

Автор:
НВ
Нина Важдаева
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