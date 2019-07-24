Будущую пенсию можно увеличить. Как добиться прибавки

С 1 августа ряд пенсионеров начнёт получать больше. Правда, прибавка будет незначительной и коснётся не всех. Тем не менее есть целый ряд способов, как можно добиться повышенной пенсии собственными силами. Причём как уже действующим пенсионерам, так и тем, кому ещё далеко до выхода на заслуженный отдых. Лайф выяснял, кто и на какую прибавку может рассчитывать и как самостоятельно накопить на старость.

Как добиться повышенной пенсии

По данным ПФР, средняя пенсия неработающих пенсионеров сейчас составляет 15,4 тыс. рублей. При этом фактически выплаты различаются в разы.

— На размер пенсии влияет множество факторов, в том числе стаж, зарплата и место работы, — отмечает руководитель GR-проектов юридической компании BMS Law Firm Дмитрий Лесняк. — Например, повышенные выплаты получают работники госслужбы. Если человек получал большую белую зарплату, то есть работодатель осуществлял в фонд все необходимые взносы, то пенсия тоже будет больше, чем у тех, кто работал неофициально. Имеют значение воинское звание и учёная степень. Чем позднее выход на пенсию, тем больше её размер.

Если есть возможность сменить работу, юристы советуют идти на госслужбу. Там можно заработать на повышенную пенсию. Также больше получают учителя, врачи, работники сельского хозяйства и другие специалисты.

Уже действующие пенсионеры могут оформить себе повышенную пенсию в том случае, если у них на иждивении находится нетрудоспособный член семьи. К примеру, студент. И здесь важный нюанс: повышенная выплата устанавливается не более чем на трёх нетрудоспособных членов семьи, обращает внимание ведущий юрист ООО "Крылов и партнёры" Валерия Петелина. При этом выплаты устанавливаются индивидуально на каждого нетрудоспособного.

Кроме этого, повышенные выплаты положены пенсионерам, которые проработали 15 лет в районах Крайнего Севера. В данном случае стоит рассчитывать на повышение фиксированной выплаты на 50% от суммы установленной страховой пенсии, поясняет Валерия Петелина.

Как накопить на пенсию самостоятельно

Финансисты советуют не рассчитывать на государство и подумать о прибавке к пенсии заранее. Впрочем, просто откладывать "на старость" тоже не получится. Реальные доходы населения падают уже шестой год подряд, а стоимость жизни, напротив, растёт опережающими темпами, отмечает ведущий аналитик компании "Финист" Андрей Перекальский. По его словам, одна из самых выгодных инвестиций сейчас — это недвижимость. Сдавая однокомнатную квартиру в Москве, можно получать сумму, равную примерно двум средним пенсиям.

— Рядовому инвестору лучше избегать высокорискованных активов, — уточняет главный аналитик ЦАФТ (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков. — Тут самое важное — консерватизм и разумность. Любые инвестиционные решения должны приниматься после продолжительного (от нескольких недель) расчёта. Сейчас для нас самыми большими рисками являются чрезмерно волатильный валютный курс рубля, нестабильность финансовой и банковской системы. В такое время большую часть сбережений можно направить на инструменты с гарантированной или фиксированной доходностью, номинированные в иностранной валюте. Остальное — в рубли, золото, российские и иностранные акции.

При этом нужно понимать, что в разные экономические периоды структура сбережений также должна изменяться, отмечает Антон Быков. По его словам, в период высоких темпов экономического роста имеет смысл увеличивать долю вложений в акции компаний и уменьшать долю в защитных инструментах — депозиты, облигации, золото. И, наоборот, в период экономических проблем лучше перестраховаться и увеличить долю защитных финансовых инструментов.

— Не стоит забывать и о риске потерять собственные накопления, — предупреждает руководитель аналитического департамента Международного финансового центра Роман Блинов. — Управление вашими активами вы можете вести сами или с помощью профессиональной инвестиционной компании или банка. Там вам предложат достаточно широкий набор финансовых инструментов и методик по управлению вашими средствами. Правда, это всегда сопряжено с определённым риском потери капитала или частично, или целиком и полностью. Всё зависит от степени профессионализма вашего инвестиционного консультанта и рыночной конъюнктуры на мировом финансовом рынке капитала.

Пенсии пересчитают. Кто получит прибавку с 1 августа