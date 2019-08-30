С 1 сентября пенсии начнут платить по-новому. Кто получит прибавку

Осенью изменится размер пенсий для многих пенсионеров. Лайф выяснил, кому и сколько заплатят.

Пенсионная реформа идёт полным ходом, в результате заметно изменился размер пенсий. Кстати, в этом году была проведена самая серьёзная индексация страховых пенсий — сразу на 7,05%. Причём самые существенные изменения коснулись жителей села. Им пенсии прибавят не только за счёт индексации, но и за счёт 25-процентной прибавки к фиксированной выплате. Перерасчёт заканчивается как раз 1 сентября. Правда, эта прибавка касается не всех сельских жителей, а тех, кто проработал в сельском хозяйстве 30 лет.

К тому же в ПФР отметили, что в этот стаж засчитывается не любая работа. Повышенную пенсию получат те, кто трудился в растениеводстве, животноводстве и рыбоводстве, в колхозах на машинно-тракторных станциях, на межколхозных предприятиях и в совхозах.

— Пенсии пересчитываются автоматически, — рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская. — Однако это происходит, если в выплатном деле есть необходимая информация. В этом случае ПФР пересчитает всё без дополнительных заявлений пенсионера до 1 сентября 2019 года.

Правда, тут есть нюанс. Если документов не хватает, то перерасчёт не сделают и прибавки не будет. Но пенсионер может в любое время представить дополнительные документы, которые доказывают его право на надбавку.

— Стоит поторопиться, — советует юрист. — Если пенсионер обратился за перерасчётом с 1 января по 31 декабря 2019 года, то его сделают с 1 января 2019 года. Если же пенсионер обратится в ПФР после 31 декабря 2019 года, то перерасчёт проведут с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором было принято заявление. Так что если автоматического перерасчёта не будет, а вы имеете на него право, то нужно сообщить об этом в ПФР до конца года.

Приятный сюрприз с 1 сентября ждёт и столичных пенсионеров. Им повышают городские доплаты. Минимальный доход пенсионеров составит 19,5 тысячи. Это на две тысячи больше, чем было.

В этом году пенсии в Москве ещё не повышали. В прошлом же их прибавили сразу на три тысячи. В конце августа столичные власти решили, что доходы городского бюджета позволяют сделать перерасчёт и в этом году. Столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что доплаты к пенсиям получат 1,6 миллиона московских пенсионеров. Причём 44 тысячи из них — впервые.

Постепенно поднимают пенсии и в регионах. Ещё в конце июля премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил новые правила расчёта регионального прожиточного минимума пенсионера. Теперь он будет зависеть и от основных показателей в регионе, и от показателей за первый и второй кварталы в целом по стране. Это позволит исключить занижение в регионах прожиточного минимума, от которого зависит и размер пенсии. В правительстве подсчитали, что на это потребуется 4,3 миллиарда рублей, а само нововведение коснётся 445 тысяч неработающих пенсионеров в 13 регионах.