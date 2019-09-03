Всё или ничего. Подводные камни новой схемы расчёта пенсии

Пенсионный фонд предложил повысить пороговую сумму для выплаты накопительной части пенсии. Если на счету окажется больше, человек сможет получать выплаты ежемесячно. Меньше — просто получит всю сумму накоплений единовременно. Лайф разбирался, есть ли у такой инициативы плюсы и в чём подвох.

ПФР предлагает назначать накопительную пенсию лишь тем гражданам, у которых она будет выше 20% от прожиточного минимума. На 2019 год он составляет 8846 рублей. Таким образом, если накоплений не хватит на ежемесячные выплаты, пенсионер просто получит все свои деньги сразу, а дальше уже сможет распоряжаться ими по своему усмотрению. При этом ежемесячных надбавок из накопительной части пенсии не будет.

Предложения о возможных изменениях были направлены в Минфин, Минэкономразвития, Банк России, а также в СРО — АНПФ и НАПФ. При этом глава Комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов отметил, что единовременное получение небольшой накопительной пенсии может быть востребовано, но решение россиян должно быть добровольным.

Есть ли будущее у такой инициативы?

По мнению руководителя GR-практики юридической компании BMS Law Firm Дмитрия Лесняка, целесообразность предложения ПФР будет зависеть от общего размера накопительной пенсии.

— Если выплаты будут существенными (более 20% от прожиточного минимума), то есть смысл делать их ежемесячными. Если же меньше 20% — лучше единоразово выплатить, чтобы этот вопрос закрыть. Делается это для упрощения всей системы и для того, чтобы пенсионеры могли ощутить эти изменения. Если пенсионерам добавить 500 рублей, разницы они не заметят, — выразил мнение Дмитрий Лесняк.

Также президент Ассоциации социальных предпринимателей Роман Алехин считает, что с точки зрения маркетинга эта идея неплохая. По его мнению, таким решением Пенсионный фонд стимулирует работников требовать официальной зарплаты. То есть кто-то будет получать базовую пенсию, а кто-то сможет рассчитывать на повышенную пенсию с учётом накоплений.

Положительные стороны видит и Екатерина Семенкова, специалист аналитического отдела компании "ФинИст". Она считает, что единовременная выплата может послужить хоть какой-то поддержкой для человека при выходе на пенсию (например, поможет ему улучшить бытовые условия, заняться своим здоровьем, съездить на отдых). Если учесть тот факт, что​ в 2020 году коэффициент дожития составит 258 месяцев (увеличится на шесть месяцев с текущего года), это решение является правильным, человек сможет хоть что-то получить со своих пенсионных накоплений. Это лучше, чем крохотная прибавка каждый месяц.

Подводные камни предложения ПФР

Некоторые эксперты высказались негативно по поводу инициативы. По их мнению, такое предложение ПФР может привести к тому, что граждане могут потратить всю сумму накоплений очень быстро, а потом остаться ни с чем.

— Законодатели должны понимать, что в наших условиях выданная единым куском пенсия в большинстве случаев будет по тем или иным причинам израсходована получателем в течение нескольких месяцев его пенсионной жизни. И в таком случае возникает резонный встречный вопрос: что дальше? Высокие транзакционные издержки для маленьких сумм — это вопрос важный, но совершенно обособленный, он должен рассматриваться вне этого контекста, — считает эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский.

А вот руководитель Департамента образования Института трейдинга и инвестиций "Феникс" Евгений Удилов полагает, что пенсионерам нужно предоставлять право выбора в этом вопросе.

— Если сам пенсионер даст по своей собственной инициативе согласие, чтобы его деньги оставались и дальше в фонде, продолжая формировать накопления, и если человек считает, что ему так выгоднее, что накоплениями фонд распорядится лучше, чем он сам, — тогда следует оставить его накопленные на сегодня деньги в НПФ. И не иначе, — объясняет эксперт.

Он также отметил, что средняя сумма накоплений в НПФ у граждан сейчас — менее 75 тыс. рублей. Начиная с 2014 года накопления заморожены, то есть фактически пенсионные деньги людей тают, их с каждым годом поглощает инфляция. Но даже если не учитывать заморозку, то с подобной суммы доплаты к пенсии, размазанные на годы, всё равно составили бы меньше тысячи рублей в месяц.

Эксперт считает, что люди однозначно предпочтут взять свои 30 или 50 тысяч рублей сейчас, нежели потом вообще остаться ни с чем. А уж куда деть накопленные средства, с этим вопросов не должно возникнуть.

— Люди и сами могут решить, что делать с деньгами. Часть потратят, если им это нужно, а остальное можно разместить в банке, например сделать вклад под проценты. Ещё один вариант — вклад большей части в облигации и меньшей, например, в электронные золотые контракты, открыв под все эти операции ИИС (индивидуальный инвестиционный счёт) в солидной брокерской компании или при банке, — резюмирует Евгений Удилов.