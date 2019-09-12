Пенсии снова повысят. Насколько изменятся начисления и кого это затронет

В ближайшие три года планируется серьёзное повышение страховых пенсий по старости. Это следует из проекта бюджета Пенсионного фонда России. Насколько повысятся пенсии и всех ли коснётся прибавка?

Уже в 2020 году страховая пенсия по старости может вырасти на 6,6%. Это выше инфляции, которая по итогам этого года прогнозируется на уровне 3,8%, а в следующем ожидается в районе 3%. Цена пенсионного балла повысится с 87,24 рубля до 93 рублей. Эти сведения содержатся в пояснительной записке к проекту бюджета ПФР.

Социальная пенсия в 2020 году вырастет ещё больше, чем страховая, — сразу на 7%. Для сравнения, например, в этом году её подняли на 2%. Кстати, повышение продолжится и в последующие годы.

В 2021 году страховую пенсию планируется повысить на 6,3%, а в 2022 — на 5,9%. При этом социальную будут повышать не так активно. В 2021 году на 2,6%, а в 2022 — на 3,1%.

Согласно прогнозам ПФР, цена пенсионного балла составит в 2021 году 98,86 рубля, а в 2022 — 104,69. В результате вырастет и размер средней пенсии. Так, средняя страховая пенсия на конец этого года должна составить 14,6 тыс. рублей, а у неработающих пенсионеров — 15,5 тыс. рублей. Социальная пенсия планируется на уровне 9,3 тысячи.

Уже в конце 2020 года средняя страховая пенсия по стране должна быть 15,4 тыс. У неработающих пенсионеров она составит 16,4 тыс. Социальная вырастет до 9,9 тыс.

Кстати, в этом году начисление пенсий менялось уже не раз. К 1 июля закончился перерасчёт социальной доплаты. Она выросла в среднем на 523 рубля. Правда, получили её только неработающие пенсионеры. С 1 августа прибавку к пенсии сделали и для работающих. Части пенсионеров сделали прибавку и с 1 сентября. В частности, выросли городские доплаты в Москве. Минимальный доход столичных пенсионеров теперь составляет 19,5 тысячи рублей. Это на две тысячи больше, чем раньше.