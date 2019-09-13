Пенсия меньше? Кого лишают заработанных денег

Минтруд планирует запустить онлайн-сервис, который позволит контролировать, правильно ли работодатель делает отчисления в Пенсионный фонд России. Кстати, такая функция уже есть у ПФР. Новый сервис даст лишь дополнительные возможности для контроля. В министерстве не случайно обеспокоились вопросом отслеживания пенсионных начислений. В последнее время острейшим образом стоит проблема потери стажа. Многие сотрудники думают, что работодатель делает отчисления в ПФР, хотя на самом деле этого не происходит. В результате люди теряют стаж и пенсию. Лайф разбирался, в чём плюсы новой системы контроля, сколько денег можно потерять при исчезновении стажа и как избежать проблем с начислениями.

— У меня на двух работах потеряли стаж, — негодует Марина. — Организации переехали, контактов не найти. В конечном счёте я получаю на две тысячи меньше, чем моя подруга, которая проработала столько же, сколько и я. Просто ей больше повезло с работодателем.

Многих проблем удалось бы избежать, если бы работники могли проверять отчисления, которые делает работодатель в ПФР. Сейчас это можно сделать на сайте фонда в личном кабинете. Более того, контроль за работодателями усилят. В планах Министерства труда — запустить новый онлайн-сервис, благодаря которому россияне смогут отслеживать действия ПФР для назначения пенсий. Представители ведомства хотят реализовать проект в 2022 году и привлекать россиян к этой процедуре с 45 лет.

В чём суть предлагаемой новой системы

Профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов считает, что предложение Минтруда — попытка повторить ту систему, которая существует за рубежом. То есть человек может наблюдать и активно вмешиваться в диалог с государственной системой по поводу отслеживания двух ключевых событий.

— Во-первых, это учёт его рабочего стажа, потому что не всегда работодатель может корректно заполнять эту информацию. Во-вторых, это проблемы, связанные с учётом специфического стажа. Например, человек работает по договору где-то на Севере, а его работодатель числится, допустим, в Москве. Тогда у него формально нет прав получать северные надбавки. Хотя де-факто его деятельность происходила в этой области, — рассказал профессор.

Соответственно, через эту систему можно предоставлять документы, которые корректируют понимание карьеры человека.

Сейчас в России действует понятие страхового стажа, ранее, до введения системы страховых взносов, у нас учитывался трудовой стаж, который подтверждался записями в трудовой книжке, пояснил старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Пётр Гусятников. Раньше не было электронных баз, а место работы можно было восстановить только по записям в трудовой. Именно эти записи были основанием для начисления пенсии.

— Сейчас решающим является как раз то, отражал ли работодатель в своей официальной отчётности наличие сотрудника и отчислял ли за него страховые взносы. Наличие записи в трудовой сегодня играет второстепенную роль. Если работодатель недобросовестный, он может заключить с сотрудником трудовой договор, но не платить за него взносы. Тогда пенсионный стаж не будет идти, несмотря на то, что есть запись в трудовой книжке. Либо работодатель может уплачивать взносы с гораздо меньшей суммы, чем та, что прописана в трудовом договоре. Такое тоже встречается, — объясняет эксперт.

Как пропадает трудовой стаж и как его вернуть

По словам Александра Сафонова, стаж засчитывается тогда, когда работодатель передал информацию о своём сотруднике и заплатил за него взносы. Не передать эту важную информацию работодатель мог по разным причинам — забыл или намеренно это сделал. Вот так стаж потом и не досчитывается.

Если всё же выяснилось, что работодатель вас обманывает, необходимо собрать доказательства того, что имел место сам факт трудоустройства. Это трудовой договор, в котором должна быть отражена фактическая зарплата. Также необходимо иметь подтверждение выплаты вам денежных средств, говорит Пётр Гусятников.

— Если деньги поступают на карту, проблем не возникнет, а вот получение наличных в определённой сумме придётся доказывать, но на практике это практически невозможно. Дальше следует обращаться с жалобами в налоговую инспекцию и ПФР. При наличии доказательств эти органы самостоятельно привлекут к ответственности нечестного работодателя, — отмечает эксперт.

Утрата страхового стажа или отчисления от работодателя взносов в ПФР не в полном объёме могут существенно повлиять на размер будущей пенсии. В худшем случае человек останется и вовсе без страховой пенсии. Если стажа не хватит, при наступлении пенсионного возраста в выплатах ему откажут. Конечно, через пять лет начнут выплачивать социальную пенсию, но она будет значительно меньше.