В ПФР анонсировали прибавку к пенсии. На сколько вырастут выплаты

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов рассказал, каков будет размер страховых пенсий в следующем году. Индексация продлится три года подряд. Кто и на сколько больше станет получать?

Размер страховой пенсии неработающих пожилых россиян в среднем составит 16,4 тыс. рублей в 2020 году. Это произойдёт за счёт индексации на 6,6%. Она продолжится и в дальнейшем. К 2022 году страховые пенсии вырастут до 18,3 тыс. рублей.

Таким образом, в следующем году россияне на заслуженном отдыхе будут получать на тысячу больше. По словам Антона Дроздова, на индексацию пенсий в следующем году уйдёт 423 млрд рублей. Она затронет более 15 млн человек.

Индексация проходит в рамках масштабной пенсионной реформы, которая началась в этом году. Она предусматривает повышение пенсионного возраста на пять лет. При этом повышение будет проходить постепенно и продлится ещё девять лет. В 2028 году мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины — в 60 лет.

В этом году начисление пенсий уже менялось. Так, к 1 июля закончился перерасчёт социальной доплаты, которая выросла в среднем на 523 рубля. Были прибавки с 1 августа и с 1 сентября. Например, выросли городские доплаты в Москве. Минимальный доход столичных пенсионеров вырос на две тысячи и составляет 19,5 тысячи рублей.