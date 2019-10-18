Пенсии повысят не всем. Как изменятся начисления с Нового года

На этой неделе в Госдуме всерьёз обсуждалась судьба и страховой, и накопительной пенсии. В результате стало понятно, что в следующем году часть пожилых россиян не досчитается денег. Лайф разбирался, кому повысят пенсию, кто останется без прибавки и как можно добиться повышения выплат.

Страховая пенсия

Размер страховой пенсии в следующем году в среднем составит 16,4 тысячи рублей. Таким образом, индексация составит 6,6%, а россияне на заслуженном отдыхе станут получать на тысячу больше. К 2022 году страховые пенсии ещё подрастут и дойдут до 18,3 тысячи рублей. Правда, надо отметить, что прибавка ждёт только неработающих пенсионеров.

Этот факт обратил на себя внимание специалистов Счётной палаты. По замечанию ведомства, правительство с 2019 года исключило из прогноза социально-экономического развития России показатель "среднегодовой размер пенсии". Это следует из заключения Счётной палаты на проект федерального бюджета на 2020–2022 годы. В результате появился риск, что реального роста выплат не будет. По мнению специалистов Счётной палаты, одна из причин — как раз разделение пенсионеров на работающих и неработающих. Для каждой категории действуют свои правила индексации выплат.

— Принципиальное разделение пенсионеров на работающих и неработающих очень сильно искажает общее понимание реформы, — пояснила старший аналитик информационно-аналитического центра "Альпари" Анна Бодрова. — Во-первых, люди на пенсии продолжают трудиться не потому, что им скучно, а затем, чтобы сохранять более-менее привычный уровень жизни. На стандартную пенсию это сделать невозможно. Почему работающие пенсионеры не должны получать прибавку к пенсии наравне с неработающими, неясно. Здесь нет логики. Во-вторых, даже озвученных индексаций по-прежнему не хватает для того, чтобы дотянуть средние пенсии к тем уровням, вблизи которых можно будет начинать на них жить, а не выживать.

Чтобы получать пенсию побольше, ряд пожилых людей сами просят работодателя не оформлять их в штат официально. Правда, есть и другой выход. Можно отказаться от назначения пенсии после достижения положенного возраста и продолжать работать. В дальнейшем пенсия будет больше на установленные повышающие коэффициенты.

Громкие обсуждения вызвал проект бюджета Пенсионного фонда России на 2020 год. В результате Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять его в первом чтении. Он предусматривает плавное повышение страховых пенсий в ближайшие три года.

Накопительная пенсия

На этой неделе Комитет Госдумы по труду и социальной политике поддержал законопроект о продлении "заморозки" накопительной пенсии до 2022 года. Он затронет людей моложе 1967 года, которые добровольно подавали заявления о формировании накопительной части пенсии в ПФР.

"Заморозка" — это мораторий на передачу накоплений негосударственным пенсионным фондам (НПФ). Из этих денег должна была формироваться накопительная часть пенсии, которая откладывается из зарплаты. Только после "заморозки" отчисления идут не на формирование накопительной части работника, который делает взносы, а на финансирование страховых пенсий остальных граждан.

Напомним, мораторий на формирование накопительной части пенсии был введён в 2014 году. Тогда власти заявили, что мера эта временная, а использованные деньги вернутся с надбавкой. Изначально предполагалось, что "заморозка" должна окончиться в 2020 году, но затем её продлили до 2021-го, а теперь предлагается передвинуть срок и вовсе на конец 2022 года.

— Проблема реальная и затрагивает она в первую очередь тех, кто планирует выйти на пенсию через 10–15 лет, — говорит главный аналитик ЦАФТа (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков. — Остальные наверстать недостающую накопительную часть пенсии ещё, может быть, успеют — или самостоятельными усилиями, или в скором будущем с помощью "гарантированного пенсионного продукта". Хотя пока совершенно непонятно, как он будет работать, и делать выводы о его эффективности пока нельзя. Уверен, что эти суммы позднее будет решено разморозить и направить под управление структур, авторизованных распоряжаться деньгами в рамках "гарантированного пенсионного продукта". Если только по факту конкретными результатами будет доказана их работоспособность на протяжении хотя бы двух-трёх лет.