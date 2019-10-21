Пенсионный возраст снизят "частично". Кто сможет получить выплаты досрочно

В Пенсионном фонде России (ПФР) сообщили, кто может претендовать на досрочные выплаты. Речь идёт о людях предпенсионного возраста, у которых нет возможности найти работу. Они смогут выйти на пенсию на два года раньше. Почему возникают проблемы с трудоустройством у предпенсионеров, что нужно для получения досрочных выплат и кому не стоит рассчитывать на досрочные начисления?

Чтобы получать выплаты, предпенсионерам нужно иметь соответствующее подтверждение в центре занятости. Проблема для рынка труда действительно острая. К 1 июля 2019 года в России 23,5 тыс. предпенсионеров не могли найти работу. И это только те, кто стоял на учёте в центре занятости. По данным Минтруда, число безработных среди пенсионеров в январе-июне составляло 92 тыс. человек, а на конец июня 2019 года достигло уже 122,6 тыс. человек.

На выплаты предпенсионерам уже выделен бюджет. В следующем году ПФР направит на эти цели 4,4 млрд, в 2021 году — 5,6 млрд рублей, а в 2022 — 6,4 млрд.

— Только 83% российских компаний готовы нанимать сотрудников старше 45 лет, — констатировали аналитики "Авито. Работа". — Оставшиеся 17% респондентов сообщили, что не принимают в штат таких соискателей. Больше всего повезло работникам в сфере тяжёлой промышленности. Там охотнее всего берут возрастных кандидатов. Также легче устроиться на работу людям старше 45 лет в качестве водителей, рабочих и уборщиков.

Впрочем, многие проблемы при трудоустройстве связаны не только с возрастом, но и с образованием и опытом. Часто зрелые кандидаты по профессионализму уступают молодым. В ПФР сообщили, что для решения этой проблемы 100 тысяч россиян предпенсионного возраста до конца года смогут переобучиться в рамках федерального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография". Он уже пользуется спросом, а со следующего года его планируется распространить на граждан старше 50 лет.

Впрочем, размер досрочной пенсии всё равно будет несопоставим с зарплатой на работе. Именно поэтому люди не только предпенсионного, но и пенсионного возраста всячески стараются отложить выход на заслуженный отдых. Правда, тут возникает другой нюанс — работающие пенсионеры получают меньше. Большинство из них, несмотря на все трудности, находят работу, но зато теряют в пенсии.

— Люди на пенсии часто продолжают работать не потому, что им этого хочется, а для того, чтобы сохранять привычный уровень жизни, — пояснила старший аналитик информационно-аналитического центра "Альпари" Анна Бодрова. — И вот с нового года неработающим пенсионерам делают индексацию выплат, а работающим — нет. Почему происходит такое разделение, совершенно не ясно. Здесь нет логики. Разделение пенсионеров на работающих и неработающих искажает весь смысл пенсионной реформы.