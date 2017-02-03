Батька просчитался. Экспорт товаров из Белоруссии в Россию растет

Сегодня президент Белоруссии призвал возбудить уголовное дело в отношении руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта за препятствование поставкам белорусского продовольствия на рынок РФ. На деле же поставки Минска в Россию растут, а вот в обратном направлении падают.

За январь–ноябрь 2016 года, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, экспорт товаров из Белоруссии в Россию вырос на 2,1% до $9,666 млрд, а экспорт из России в Белоруссию, напротив, снизился на 9,9% до $ 12,908 млрд. Это следует из данных статистики торговли Евразийской экономической комиссии, с которыми ознакомился Лайф.

Как следует из данных ЕАЭС, Белоруссия и Россия являются важными торговыми партнёрами друг для друга в рамках союза. В российском экспорте в страны ЕАЭС доля Белоруссии составляет 55,9%. В белорусском экспорте в страны ЕАЭС доля России составляет 96,1%.

Представители Евразийской экономической комиссии пока не предоставили комментарии Лайфу.

Сегодня стало известно, что белорусский президент Александр Лукашенко поручил возбудить уголовное дело в отношении руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта. По мнению Александра Лукашенко, российское ведомство препятствует поставкам белорусского продовольствия на территорию России.

Также власти Белоруссии подали в суд на Россию в связи с сокращением поставок в страну российской нефти. Об этом заявил президент Белоруссии в ходе проходящей в пятницу в Минске встречи с представителями общественности и прессой.